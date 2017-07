James Rodríguez: veel te goed voor de bank

James Rodríguez is voorlopig verlost van Real Madrid. Een lijdensweg is eindelijk voorbij.

Toen Real Madrid op 3 juni de Champions League won ten opzichte van Juventus, keek James Rodríguez vanaf de bovenkant van het stadion toe. De Colombiaan had niet eens de bank gehaald voor de wedstrijd tegen de Italianen. Het was een vernedering die een speler van zijn statuur onwaardig was. Rodríguez moest en zou deze zomer Madrid verlaten. Manchester United en Juventus werden aan zijn diensten gelinkt, maar dinsdagmiddag toonde Bayern zich het meest doortastend. De Colombiaan vertrekt naar Duitsland.

Dat Rodríguez op weg naar de uitgang was bij de regerend winnaar van de Champions League, kon een blinde nog aan zien komen. Zijn rol in het eerste van Real Madrid was het afgelopen seizoen marginaal. In de competitie deed hij maar in 22 wedstrijden mee en in de Champions League gunde Zidane Rodríguez sinds de kwartfinale van het toernooi maar zeven minuten. Op Instagram hintte de aanvallende middenvelder door het veranderen van zijn profielfoto aan een vertrek. Waar hij eerst in een tricot van De Koninklijke te zien was, koos hij nu voor zichzelf in het geel van Colombia.

Misfit

Het probleem zat hem niet eens zozeer in Rodríguez' kwaliteiten. Hij paste simpelweg niet in het systeem van Zidane. De Franse coach opteert sinds zijn aantreden bij Real Madrid voor een middenveld met de punt naar achteren. De favoriete positie van Rodríguez, de 'nummer 10'-positie, kwam daardoor niet in formatiebesprekingen voor. De stilist viel buiten de boot en werd niet meer dan een back-up voor Toni Kroos en Luca Modric. Omdat beide spelers amper geen blessures kende in de afgelopen seizoenen, leverde dat weinig speelminuten op. Bovendien kende de Colombiaan grote aanpassingsproblemen met zijn centralere positie op het middenveld.

Zidane gebruikte Rodríguez ook als back-up voor Gareth Bale aan de rechterkant, maar de baltechnicus bleek dit niet zo goed in te kunnen vullen als Isco, Marco Asensio of Lucas Vazquez. Waar voornamelijk het eerstgenoemde alternatief een blessure van de Welshman gebruikte om zich te profileren als basisspeler van Real Madrid, verpieterde Rodíguez verder weg op de bank. En uiteindelijk op de tribune.

Op Rodríguez, die in 2014 nog voor 75 miljoen euro werd binnengehaald, gaat Real Madrid een megaverlies leiden. Bayern huurt de Colombiaan de komende twee seizoenen voor vijf miljoen per jaar en heeft daarna de kans hem voor 35,2 miljoen euro over te nemen. Het megaverlies van 30 miljoen euro gaat Real Madrid geen faillissement opleveren, maar zal zelfs in de Spaanse hoofdstad hard aankomen.

Voor Rodríguez liggen eindelijk weer speelminuten in het vizier. De ster van het WK 2014 krijgt in Duitsland te maken met de trainer die hem in Madrid wel kon laten floreren: Carlo Ancelotti. Door de Italiaan kan hij weer spelen op de positie waar hij het liefste speelt. Geen linkshalf, rechtshalf of rechtsbuiten. Gewoon als nummer 10.