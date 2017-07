Real Madrid investeert deze zomer in de toekomst

Real Madrid maakte deze week de komst van Theo Hernández wereldkundig. De 19-jarige linksback komt over van stadsgenoot Atlético Madrid. Het is een transfer die past in de nieuwe koers die de Madrilenen deze zomer lijken te varen. Sterren zijn er immers genoeg bij Real, dat deze zomer vooral lijkt te investeren in de toekomst.

Theo Hernández

Zonder zijn officiële debuut te hebben gemaakt voor Atlético Madrid verhuisde Theo Hernández voor 24 miljoen euro naar stadsgenoot Real. Een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot dertig miljoen euro. Waarom maken de Koninklijke de nodige miljoenen over naar Atlético voor een negentienjarige linksback?

Hernández maakte afgelopen seizoen indruk bij Alaves, waarvoor hij op huurbasis uitkwam. In totaal kwam Hernández afgelopen seizoen 38 wedstrijden in actie voor Alaves, waarin hij vrijwel altijd de negentig minuten vol maakte. Met de Fransman in de basis beleefde de Baskische promovendus een droomseizoen. Zo werd de finale van de Copa del Rey bereikt en plaatste Alaves zich bijna voor Europees voetbal.

Marcelo behoort tot de absolute wereldtop maar is met zijn 29 jaar niet meer de jongste. Daarnaast vertrok Fábio Coentrão, die vorig seizoen al werd verhuurd aan AS Monaco, naar Sporting Portugal. Met Hernández lijkt Real zich niet alleen verzekerd te hebben van een stand-in van Marcelo maar heeft het ook zijn opvolger al in huis. Hernández gaf tijdens zijn presentatie dan ook aan dat de Braziliaan zijn voorbeeld is.

Jesús Vallejo

Real Madrid zag deze zomer Pepe transfervrij naar Beşiktaş vertrekken. Maar over zijn opvolging hoeven de Madrilenen zich geen zorgen te maken. Met de 24-jarige Raphaël Varane heeft Real immers al een vervanger in huis. De Fransman heeft inmiddels al bijna 200 wedstrijden voor Real op de teller staan.

Daarnaast lijkt ook Jesús Vallejo dit seizoen een kans te krijgen in Santiago Bernabéu. De 20-jarige verdediger werd in de zomer van 2015 overgenomen van Real Zaragoza, waaraan hij meteen weer verhuurd werd. Afgelopen seizoen kwam Vallejo op huurbasis uit voor Eintracht Frankfurt.

In de Bundesliga kwam hij tot 25 optreden waarbij hij vrijwel altijd de negentig minuten vol maakte. Met Eintracht Frankfurt behaalde Vallejo daarnaast de finale van de DFB Pokal. Basisspeler zal de jonge Spanjaard waarschijnlijk niet worden volgend seizoen. Maar met de blessuregevoeligheid van Varane, de vele schorsingen van Sergio Ramos en het ongetwijfeld overvolle programma is de kans groot de Vallejo volgend seizoen zijn minuten gaat maken voor Real.

Marcos Llorente

Theo Hernández komt in ieder geval één bekend gezicht tegen in de kleedkamer van Real Madrid: dat van Marcos Llorente. Evenals Hernández kwam de defensieve middenvelder afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Alaves. Ook Llorente was in Baskenland een belangrijke schakel in het succesvolle seizoen. In totaal kwam hij tot 38 optredens voor Alaves waarin hij vrijwel nooit vroegtijdig naar de kant werd gehaald.

Er is echter een belangrijk verschil tussen Llorente en de andere jongelingen: hij is namelijk een jongen van de club. Llorente is afkomstig uit de jeugdopleiding van Real Madrid en dat hij in de jeugdopleiding van de Madrilenen terecht kwam kan niet geheel toevallig zijn. Vader Paco kwam immers zeven jaar uit voor Real Madrid, waarmee hij driemaal de Spaanse titel won.

Opa Ramón Grosso kwam daarnaast twaalf jaar uit voor de Koninklijke en won maar liefst zeven keer de Spaanse landstitel. Maar het bekendste familielid van Llorente is oudoom Paco Gento die met Real Madrid twaalf keer kampioen van Spanje werd en daarnaast zesmaal de Europa Cup I won. Aan de 22-jarige Marcos Llorente de taak om in de voetsporen van zijn illustere voorgangers te treden.

Dani Ceballos

Real lijkt zich deze zomer voornamelijk te richten op het verbreden van de selectie en de toekomst. En dus kwamen de Madrilenen uit bij Real Betis-middenvelder Dani Ceballos. Samen met Marco Asensio was Ceballos afgelopen zomer immers een van de Spaanse smaakmakers op het EK Onder 21. Als het aan Real ligt spelen de twee aankomend seizoen dus samen in de Spaanse hoofdstad.

Daarbij zou Real concurrentie hebben van FC Barcelona. Ceballos zou in Madrid echter al zijn medische keuring al achter de rug hebben en lijkt dan ook op weg naar Real. Alleen de clubs hebben nog geen akkoord bereikt. Dit lijkt echter een kwestie van tijd. Zeker nu James Rodríquez naar Bayern München is vertrokken lijkt Ceballos in Madrid zijn opvolger te moeten worden.