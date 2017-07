Mourinho en Manchester United leveren Raiola miljoenen op

Het is de laatste twee jaren prettig zakendoen in Manchester voor Mino Raiola. Sinds José Mourinho de scepter zwaait bij United werden er zes spelers aangetrokken. Vier daarvan kwamen uit de stal van Raiola. En dat waren niet de minste spelers. Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba en Romelu Lukaku; ze hebben Raiola de nodige miljoenen opgeleverd.

Zlatan Ibrahimovic

In de zomer van 2016 is Zlatan Ibrahimovic de eerste speler die door José Mourinho naar Manchester wordt gehaald. De Zweed is transfervrij en dat is zeker financieel gezien goed nieuws. Zo was Ibrahimovic afgelopen seizoen met een weeksalaris van 435 duizend euro de bestbetaalde speler van de Premier League. Daar zou nog eens een bonus bovenop komen van 3,5 miljoen euro als Ibrahimovic 28 doelpunten of meer zou maken. Exacte cijfers zijn er verder niet bekend over de transfer. Maar dat Raiola een graantje heeft meegepikt is zeer waarschijnlijk.

Henrikh Mkhitaryan

In navolging van Ibrahimovic trok ook Mkhitaryan naar Manchester United. Ondanks dat Borussia Dortmund de Armeniër in eerste instantie niet wilde laten gaan werd er 42 miljoen euro overgemaakt naar Duitsland. En dat had alles te maken met zaakwaarnemer Mino Raiola.

In 2013 werd er namelijk een apart contract opgesteld tussen Raiola en Dortmund over de commissie van de zaakwaarnemer. Raiola bedong dat hij recht had op een vergoeding wanneer Mkhitaryan zou vertrekken maar ook wanneer Borussia Dortmund een transfer zou blokkeren. Logischerwijs koos BVB dan ook voor de optie waar het zelf ook beter van werd en verhuisde Mkhitaryan naar Manchester. Dat leverde Raiola uiteindelijk 2,5 miljoen euro op.

Paul Pogba

In zijn carrière als spelersmakelaar moet de transfer van Paul Pogba de grootste klapper zijn geweest voor Mino Raiola. En niet alleen vanwege het recordbedrag van 105 miljoen euro dat Machester United overmaakte naar Juventus. Dankzij een slim stukje onderhandelen hield Raiola de nodige miljoenen over aan de transfer van Pogba.

Pogba verhuisde in 2012 namelijk voor een kleine 1,7 miljoen euro van Manchester United naar Juventus. En Raiola beschikte toen over een vooruitziende blik. De Haarlemmer bereikte met Juventus namelijk een overeenkomst dat hij bij een eventuele transfer vanaf 45 miljoen euro vijftig procent van de opbrengst zou ontvangen.

En zo geschiedde. Toen Pogba terugkeerde naar Manchester verdiende Raiola uitiendelijk een kwart van de transfer, zo'n 27 miljoen euro. Verdeeld over vijf termijnenkomt daar nog eens 19,5 miljoen euro bovenop. In totaal verdient Raiola aan de transfer van Pogba alleen al 49 miljoen euro.

Romelu Lukaku

De transfer van Romelu Lukaku is de meest recente speler die Raiola afleverde in Manchester. Voor 85 miljoen euro komt de Belgische spits over van Everton. En natuurlijk hield Raiola daar ook de nodige miljoenen aan over. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe levert de transfer van Lukaku Raiola maar liefst twaalf miljoen euro op.