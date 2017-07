Welke Nederlandse linksbacks kan Feyenoord halen?

1. Ridgeciano Haps

Haps is zonder twijfel de beste linksback in de Nederlandse subtop. Hij kende afgelopen seizoen een prima seizoen en toonde zich vooral in de eerste seizoenshelft een speler met veel potentie. Ondanks dat hij graag naar een Nederlandse topclub wil en Feyenoord interesse in hem heeft, is een overstap allerminst een zekerheid. AZ vraagt naar verluidt tien miljoen euro voor Haps en dat vinden de Rotterdammers veel te gortig.

2. Marvin Zeegelaar

Zeegelaar wordt in de Portugese media nadrukkelijk aan Feyenoord gelinkt. Volgens Record zou Martin van Geel zelfs al een akkoord hebben bereikt met Sporting Lissabon, waarbij hij 4,5 miljoen euro naar Portugal zou sturen. Hoewel deze berichtgeving nog een tikkeltje voorbarig lijkt, is Zeegelaar wel degelijk een realistische optie voor Feyenoord. Zijn pré is zijn ervaring: in het afgelopen seizoen was Zeegelaar voor Sporting Lissabon basisspeler in de Champions League.

3. Jaïro Riedewald

Een transfer van Riedewald naar Feyenoord zou waarschijnlijk een van de grootste transfershocks zijn van deze zomer. Het lijkt heel onwaarschijnlijk, maar desondanks zouden de Rotterdammers zichzelf tekort doen als ze de optie niet onderzoeken. Riedewald kwam bij Ajax niet veel aan spelen toe en wil weg, maar blijft een van de grotere verdedigende talenten van Nederland.

4. Timothy Fosu-Mensah

Fosu-Mensah maakte vorig seizoen veel indruk bij zijn eerste wedstrijden als speler van Manchester United, maar kwam dit seizoen amper aan spelen toe. De verdediger annex middenvelder moet dit seizoen minuten maken om niet stil te staan in zijn ontwikkeling. Een verhuur lijkt een logische optie en misschien zou Feyenoord wel een logische bestemming zijn. Fosu-Mensah is door zijn veelzijdigheid op verschillende opties inzetbaar en is waarschijnlijk in dit rijtje de enige goedkope optie. Zijn nadeel is zijn gebrek aan wedstrijdervaring.

Wil Feyenoord een Nederlandse opvolger voor Terence Kongolo hebben, zal het waarschijnlijk diep in de buidel moeten trekken. Misschien is een kijkje in het buitenland, zo'n slecht idee nog niet.