Zlatan Ibrahimovic en het geheim van de eeuwige jeugd

Oud worden is normaliter een lineair proces. Niet voor Zlatan. Althans, niet voor zijn lichaam. De verouderingscurve van het lichaam van Zlatan verloopt omgekeerd exponentieel. Snel volwassen, maar voor altijd jong. Ondergedompeld in de Fontein van de Eeuwige Jeugd. Wetenschappers, gelovigen, Jack Sparrow: allen zoeken ze er al eeuwen naar. In maart van dit jaar ontdekten onderzoekers aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam nog een manier om het verouderingsproces bij muizen om te draaien, door middel van het toedienen van een zelfontwikkeld stofje. Hoeveel van dat stofje Ibrahimovic is toegediend werd niet vermeld.

Multidisciplinaire aanpak

René Wormhoudt denkt te weten waarom Ibrahimovic het zo lang volhoudt op topniveau, ogenschijnlijk zonder in te boeten aan kracht en souplesse. De huidige fysieke trainer van het Nederlands elftal werkte in het verleden 24 jaar bij Ajax en herinnert zich nog goed waarin Ibrahimovic zich toen al van de rest onderscheidde. "Hij was enorm ontwikkeld in coördinatieve aansturing", zegt Wormhoudt tegen ELF Voetbal.

"Daardoor kon hij zijn kracht ontzettend efficiënt gebruiken. Zlatan is sterk van nature, maar het is vanwege zijn optimale coördinatie dat die kracht maximaal tot uiting komt. Daarbij vond ik hem buitengewoon creatief in zijn oplossingsvermogen." Beide eigenschappen zijn volgens Wormhoudt te herleiden tot een andere grote interesse van de Zweedse spits: taekwondo.

Ibrahimovic' ontwikkeling onderschrijft volgens Wormhoudt het belang van een multidisciplinaire aanpak in de sport, een onderwerp waarover hij een model ontwikkelde en een boek schreef: Athletic Skills Model (ASM), voor een optimale talentontwikkeling. Vaardigheden in wat Wormhoudt 'donorsporten' noemt, zoals in het geval van Ibrahimovic taekwondo, bieden ook binnen andere disciplines voordelen. "In de kern betekent ASM dat er heel veel voordelen zitten aan een brede motorische ontwikkeling. Als voetballer kun je je beter ontwikkelen door niet alleen maar te voetballen dan wanneer je dat wel doet."

"Dan gaat het niet alleen over fysieke vaardigheden, maar ook over elementen als stabiliteit, lenigheid, kracht, en ook technische of tactische zaken, en over elementen als omgaan met winst en verlies, leiderschap en samenwerking. Daardoor verbreed je je ontwikkeling en voorkom je blessures. Wetenschappelijke studies onderschrijven dit. En Zlatan is hiervan een prachtig voorbeeld."





"Hij vertelde me dat hij in zijn jeugd op hoog niveau aan taekwondo heeft gedaan. Dat is een donorsport bij uitstek, zeker voor voetballers. Het woord betekent letterlijk voet, hand en de manier, of de weg. Je ontwikkelt je oog-hand- en oog-voet-coördinatie dus in één pakket. Bij alleen voetballen is dat veel minder het geval. Op het moment dat een voetballer zich verbetert in zijn oog-hand- en oog-voet-coördinatie heeft hij daar grote voordelen van. Overigens wil ik nog wel benadrukken dat Zlatan ook zonder taekwondo een goede voetballer was geweest. En andersom kan niet iedereen een goede voetballer worden door taekwondo te beoefenen. Maar door de vaardigheden die hij daar ontwikkelde heeft hij speciale eigenschappen gekregen. Oplossingen zien, in de kleine ruimte het fijne gevoel hebben om iets met zijn voet te doen, zijn hak te gebruiken, dat heeft hij uit andere sporten overgebracht."





Voetballer én atleet

De voorbeelden zijn even evident als talrijk. De omhaal tegen Engeland. De pirouette tegen Italië. De hakbal in het shirt van Paris Saint-Germain tegen Bastia. Ibrahimovic demonstreert een zeldzame vorm van acrobatiek op het voetbalveld.

Wormhoudt: "Het is bijna een open deur dat veelzijdigheid helpt, zo vanzelfsprekend is het. Zlatan weet zelf ook dat hij veel profijt heeft van zijn achtergrond in taekwondo. En zo zijn er meer sporters. Ruud van Nistelrooij bijvoorbeeld. Hij heeft tot zijn vijftiende getennist en aan taekwondo gedaan. Hij heeft me weleens gezegd dat hij blij is dat hij niet geluisterd heeft naar de mensen die zeiden dat hij al vóór zijn vijftiende moest kiezen tussen die sporten als hij ooit de top wilde halen. Golfer Jordan Spieth heeft gehonkbald, Michael Jordan en andere basketballers hebben zich ook in andere sporten bekwaamd. Veel voetballers kunnen bij wijze van spreken één stuk op de piano spelen, maar zijn geen muzikanten. Wel voetballers, geen atleten. Zlatan is voetballer én atleet."