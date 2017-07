Samba Sam Larsson uitgedanst bij SC Heerenveen

Akka-panna's, prachtige vrijetrappen en onaanvolgbare solo's. Op het veld genoot voetballiefhebbend Friesland met regelmaat van de kunsten van Samba Sam. Zeker in de afgelopen magere jaren wat prestaties betreft, gaf de Zweed Heerenveen regelmatig reden tot heel hard juichen.

Ook de cijfers van Larsson in het pompeblêdenshirt zijn meer dan uitstekend. In zijn eerste jaar was hij meteen betrokken bij dertien doelpunten. Ook de seizoen daarna had hij veelal de meest succesvolle dribbels van de Eredivisie, bracht hij bijna vaker dan ieder ander ploeggenoten in stelling om te scoren en, met name het afgelopen jaar, waagde Larsson ook meer doelpogingen dan veel andere buitenspelers. Gevaar genoeg.

Hoewel het gebrek aan rendement hem nog weleens kritiek opleverde, was sportief het Larsson-tijdperk een succes. Individueel gezien dan. Heerenveen draaide namelijk niet bepaald lekker en was in Larssons jaren met moeite een middenmoter van Nederland. En voor dat niveau voelde de aanvaller zich al snel te goed. Al kondigde hij dat eigenlijk al bij zijn komst aan. Larsson was vooral voor één iemand naar Heerenveen gekomen: zichzelf.

"Als ik bij SC Heerenveen goed presteer, nemen mijn kansen om voor Zweden uit te komen alleen maar toe. (..) Heerenveen is voor veel jonge voetballers het beginpunt geweest van een mooie carrière." Vanaf de eerste minuut was Larsson open en eerlijk dat hij Friesland vooral als springplank zag. Het duurde welgeteld anderhalf seizoen voor de Zweed daarop omhoog wilde springen.

Schoenen

Want zodra er clubs geïnteresseerd waren, was Larsson er als de kippen bij om te vertellen dat hij inderdaad wel toe was aan een sprong omhoog. Het begon met Atalanta Bergamo, later passeerden ook Ajax, PSV en Sampdoria de revue. En bij elk gerucht gooide Larsson zijn oude schoenen al weg, voor hij daadwerkelijk nieuwe had.

Daarom houden de bestuurders in het Abe Lenstra Stadion al een tijdje zijn vertrek niet meer tegen. Als er genoeg geld op tafel komt, mag de aanvaller zijn droom gaan najagen. Afgelopen transferzomer (2015/16) weigerde de aanvaller te spelen tegen FC Utrecht, om zo een transfer naar Sassuolo af te dwingen. Later dat jaar zou de selectie van Heerenveen de maniertjes van de flankspeler flink beu zijn. Echt een bijzonder vriendelijke, open houding heeft de Zweed niet. Na een kleine drie seizoenen gaat dat logischerwijs irriteren. Zeker als de speler in kwestie wel goed, maar niet onmisbaar is.



Voor Larsson is het te hopen dat hij goed terechtkomt als de sprong vanuit Heerenveen omhoog waagt.

De ziekmelding die een dezer dagen volgde, is de laatste druppel die de emmer doet overlopen. Zodra Heerenveen een kans krijgt, zullen ze Larsson verkopen. Maak zeven á acht miljoen euro over en vier selectiespelers van Heerenveen zullen hem hoogstpersoonlijk komen brengen. Natuurlijk zullen de Friezen kwaliteit inleveren. En trucs. Entertainment. Maar iemand die vanaf minuut één aan zichzelf heeft gedacht, kunnen ze missen. Als kiespijn. Voor hem tien anderen. Elf eigenlijk.

Kwaliteiten voor de top heeft Larsson. Zeker. En zijn attitude voor de top is ook al in orde. Een mooie Italiaanse club met veel geld zou voor alle partijen de allerbeste oplossing zijn. Heerenveen de juiste transfersom, Larsson zijn gewilde transfer. In de Serie A mag hij dan laten zien dat 'ie inderdaad goed genoeg is voor de absolute top.

In Heerenveen zijn ze twee slechte wedstrijden met één prachtige akka-panna alweer vergeten. In Italië zijn de wetten anders. Schooltjeziek zijn of een wedstrijd weigeren te spelen, accepteren ze daar niet. Zeker niet. Je moet presteren, iedere week weer. Larsson mag laten zien dat Heerenveen voor hem de juiste sprinkplank was. Nu maar hopen dat hij niet verder springt, dan zijn stok lang is.