'Koeman wil De Boer aftroeven in strijd om Riedewald'

Dat De Boer zijn voormalig protegé graag naar Crystal Palace wil halen kwam eerder al naar buiten en naar nu blijkt maakt ook Koeman zich hard voor zijn komst. Volgens The Liverpool Echo is met name Riedewalds veelzijdigheid een aantrekkelijke kwaliteit die de selectie van Everton goed kan gebruiken.