'FC Porto maakt forse winst op Martins Indi'

Eerder kwam al naar buiten dat Martins Indi zijn huurperiode in Stoke-on-Trent graag omgezet zag worden in een meerjarig dienstverband. De forse vraagprijs van FC Porto was echter een probleem. Naar verluidt zijn de laatste plooien inmiddels gladgestreken. In 2014 verkocht Feyenoord de Oranje-international voor 7,7 miljoen euro aan FC Porto, dat deze zomer dus bijna het dubbele vangt voor de verdediger.