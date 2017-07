'Veldwijk kiest voor Groningen en stelt ADO en Vitesse teleur'

Lars Veldwijk keert terug in de Eredivisie. Volgens RTV Noord heeft de 25-jarige spits ingestemd met een contractvoorstel van FC Groningen.

De Trots van het Noorden was niet als enige in de markt voor Veldwijk, die afgelopen halfjaar door KV Kortrijk bij Aalesund FK in Noorwegen werd gestald. Ook Vitesse en ADO Den Haag hadden concrete belangstelling. FC Groningen wordt de zesde Nederlandse club voor Veldwijk. Eerder speelde hij voor FC Volendam, FC Utrecht, FC Dordrecht, Excelsior Rotterdam en PEC Zwolle.