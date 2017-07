Waarom Cocu een Guardado-Hendrix-vergelijking uit de weg gaat

"We gaan nu Jorrit Hendrix met Guardado vergelijken en dat moeten we nooit doen. Ik snap dat het waarschijnlijk toch gaat gebeuren, maar niet door mij", zegt Phillip Cocu in Voetbal International. Dan pakken wij bij ELF Voetbal de handschoen op.

Een vergelijking is immers wel degelijk interessant, daar Hendrix geldt als de gedoodverfde opvolger van de naar Real Betis vertrokken Mexicaan. Beiden centrale middenvelder, beiden zowel verdedigend als opbouwend onderlegd. Tot zover de overeenkomsten. Wat zijn de meest opvallende verschillen?





Eredivisie 2016/17 Jorrit Hendrix Andrés Guardado Doelpunten per 90 min 0,10 0,08 Assists per 90 min 0 0,37 Sleutelpasses per 90 min 1,15 2,36 Kansen gecreëerd per 90 min 1,15 2,73 Totaal passes per 90 min 51,68 68,08 Voorwaartse passes per 90 min 33,31 44,46 Gemiddelde passlengte 18,78 meter 21,92 meter Passnauwkeurigheid 87% 84% Succesvolle tackles per 90 min 1,57 1,62 Gewonnen luchtduels % 42,86% 59,09% Totaal gewonnen duels % 48,15% 55,51% Overtredingen geïncasseerd per 90 min 1,04 1,41 Overtredingen begaan per 90 min 1,36 0,83 Onderscheppingen per 90 min 1,88 1,82 Blocks per 90 min 0,10 0,29

Een blik op de statistieken van afgelopen seizoen in de Eredivisie wijst uit waarom Cocu een vergelijking liever uit de weg gaat: uit bescherming van Hendrix. De 22-jarige Limburger komt er niet goed vanaf.

Zo scoort hij geconverteerd naar negentig minuten weliswaar iets vaker dan Guardado, het verschil wat betreft assists en verdere aanvallende inbreng is veel groter en in het voordeel van de Mexicaan. Zo neemt Guardado in balbezit actiever deel aan het spel, creëert hij ruim twee keer zoveel kansen, speelt hij vaker voorwaarts, over een grotere afstand, terwijl zijn passnauwkeurigheid nauwelijks te lijden heeft onder het risico dat hij in zijn spel legt.

Verdedigend

En ook bij balverlies delft Hendrix het onderspit. Guardado wint meer duels (opvallend: zowel door de lucht als over de grond) en heeft veel minder overtredingen nodig om de tegenstander een halt toe te roepen. Jorrit Hendrix is geen Andrés Guardado, en dat wordt voor PSV best een uitdaging.