Jaïro Riedewald verlaat Ajax na vier seizoenen bijna als routinier

Hij kwam als een komeet, is met zijn twintig jaar al bijna een ervaren speler, is multifunctioneel en gaat Ajax voor miljoenen verlaten: Jaïro Riedewald. De nieuwe Frank Rijkaard neemt afscheid met drie belangrijke doelpunten, vier interlands en vijf gespeelde posities achter zijn naam.

Nog geen twee maanden na zijn debuut in Jong Ajax tegen VVV-Venlo (5-1 verlies) lijkt Riedewald ook bij zijn Eredivisiedebuut in het eerste van de Amsterdammers te verliezen in Limburg. De achterstand tegen Roda JC bedraagt bij zijn invalbeurt echter 'slechts' één treffer. Daar lacht de linksback om. Met twee doelpunten brengt hij de ploeg van Frank de Boer alsnog het winterkampioenschap. Hij is tevens de jongste scorende debutant in Nederland ooit. Het is een aanloop naar zijn promotie naar het eerste team.

'Amper 18 jaar maar zoveel ouder in dit shirt.' Marco Borsato had het gezongen kunnen hebben. Want op elke positie waarop Riedewald in de loop van dat jaar gezet wordt, presteert hij meer dan uitstekend. Centrale verdediger. Linksback. Middenvelder. Riedewald is in zijn eerste volledige seizoen in de a-selectie de ideale twaalfde man. Overal inzetbaar. Nergens onvoldoende.

Rijkaard

Riedewald, ruwe Rijkaard. De vergelijkingen met de legendarische Frank worden gedaan door trainer De Boer. "Hij kan alleen nog iets minder goed koppen", vertelt hij, na het duel waarin hij Riedewald als nummer zes laat starten. Hij doet het formidabel. Al snel beter dan Thulani Serero en Nick Viergever. Twee keer zo goed als Niki Zimling, die Daley Blind eigenlijk had moeten vervangen.

Een seizoen later wordt er echter, niet voor het eerst en ook niet voor het laatst, met Riedewald geschoven. Na het vertrek van Nicklas Moisander mag Riedewald de vrijgekomen vacature naast Joël Veltman in het centrum achterin invullen. Hij groeit als tiener uit tot een vaste waarde. Totdat hij zijn enkel breekt. Het seizoen, dat hij tot dan toe bijna helemaal had meegespeeld, zit er zo goed als op voor Riedewald. Misschien was dat wel de blessure die, achteraf gezien, zijn Ajax-tijdperk voorzichtig doet afsluiten.



Riedewald is als Barbapapa: hij kan zich in elke gedaante verwisselen binnen het elftal.

Slachtoffer

Want nieuwbakken coach Peter Bosz krijgt Davinson Sánchez tot zijn beschikking voor de positie centraal achterin. Riedewald wordt het slachtoffer van zijn eigen multifunctionaliteit. Hij wordt wederom een linie naar voren geschoven. Uit noodzaak, volgens Bosz. "Riedewald is de enige nummer zes in mijn selectie", laat hij weten. Maar vanaf het moment dat Lasse Schöne in de bekerwedstrijd tegen Willem II op die positie fungeert, moet de oefenmeester op zijn uitspraak terugkomen. De Deen krijgt het vertrouwen. Riedewald verdwijnt uit de basisopstelling. Ditmaal is het niet de blessure die daaraan ten grondslag ligt.

Hoewel hij belangrijke wedstrijden in de Europa League uitstekend speelt, hij zijn derde (wederom belangrijk!) treffer in dienst van Ajax maakt en eigenlijk op elke positie naar behoren functioneert, komt Riedewald er niet meer tussen bij Ajax. De basiself presteert goed en het nog altijd pas twintigjarige talent hoort daar niet bij. Desondanks speelt hij een Europa League-finale. Hoewel hij mede door de blessures bij de concurrentie uiteindelijk nog aardig wat minuten maakt in het eerste, wordt Riedewald samen met Kenny Tete gezien als 'de slachtoffers van het Bosz-beleid'.

Gudelj

Riedewald besluit dat hij wil vertrekken na vier seizoenen en evenveel interlands voor Oranje. Twintig jaar. Van de nieuwe Rijkaard, naar de nieuwe Nemanja Gudelj - al mocht de jongeling niet vertrekken in de winterstop. Ontevreden. En wil vertrekken. Een hereniging met Frank de Boer, de man die hij in zijn allereerste wedstrijd in de Eredivisie aan de zege hielp, lonkt. Prijs? Tien miljoen naar verluidt. Veel voor een Ajax-reserve. Weinig voor de nieuwe Rijkaard.

Krijgt hij in de Premier League het vertrouwen om weer op te bloeien en zijn Europa League-niveau van het afgelopen seizoen een jaar lang te halen? Dan kan het zomaar zijn dat de man die bij zijn debuut een komeet bleek, weer snelheid gaat maken. Weer gaat bloeien. En zomaar weer het Nederlands elftal in kan schieten. Want het kan verkeren in de voetballerij. Dat weet Riedewald in elk geval na vier seizoen in Amsterdam.