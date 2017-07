Wat gaat er gebeuren met Tim Krul?

Een zware knieblessure heeft de loopbaan van Krul een hele rare en nare wending gegeven. De lange sluitpost floreerde bi Newcastle United en zat tegen de basisopstelling van het Nederlands elftal aan. Bovendien was hij de wereld overgegaan als penaltykiller op het WK in Brazilië. De voetbalwereld lachte Krul toe.

De horrorblessure en het bijbehorende herstel maakte het heldere en blinkende toekomstperspectief van de doelman echter meer dan troebel. In de tijd dat Krul opnieuw moest leren lopen, degradeerde zijn werkgever bovendien ook nog eens naar de Championship. Dus werd er het nodige geld uitgetrokken om The Magpies weer terug te brengen naar het hoogste niveau in Engeland. Dat lukte.

Concurrentie

Maar het betekende voor de revaliderende goalie dat hij zijn basisplaats kwijt was. Matz Sels was de nieuwe eerste keuze in Newcastle - al speelde Karl Darlow uiteindelijk bijna alle wedstrijden. Krul zocht zijn heil in Nederland, maar bij Ajax werd hij in de weg gezeten door de geweldige ontwikkeling van André Onana. Bij AZ was hij wel de eerste keuze, maar maakte hij vooral indruk door penalty's te stoppen tegen SC Cambuur en FC Utrecht. Bijna alle andere pogingen die niet vanaf elf meter kwamen, kon hij niet pareren.

Zonder bekerwinst en plaatsing voor Europees voetbal meldde Krul zich weer in Newcastle. Met het vertrek van Sels leek er weer iets van perspectief te komen voor de doelman. Maar het lijkt ijdele hoop. Want trainer Rafa Benitez maakt er een publiek geheim van dat hij voor komend seizoen een nieuwe sluitpost wil halen, die kan voorkomen dat Newcastle United wederom degradeert uit de Premier League. Bovendien staat Darlow nog altijd hoger in de pikorde.



Misschien wel het mooiste moment uit de loopbaan van Krul. Welk shirt draagt hij komend seizoen?

Vacatures

Dus kijkt Krul verder. Maar wie wil een doelman, die eerst zwaar geblesseerd was en vervolgens een matig seizoen keepte in de subtop van de Eredivisie, hebben? AZ heeft met Marco Bizot een definitieve opvolger in huis gehaald. Het Franse Montpellier zou naar verluidt interesse hebben gehad. Maar zij haalden niet veel later al Benjamin Lecomte binnen. Aan veel andere vacatures wordt Krul niet gelinkt.

Dus kan de Nederlandse doelman voorlopig alleen nog maar afwachten. Newcastle wil pas meedenken aan een vertrek als zij een nieuwe eerste keeper hebben gepresenteerd. En met zijn 29 jaar staat Krul juist voor zijn beste jaren. Op de bank zitten in Newcastle lijkt voor hem geen optie. Wellicht komt er in de transferskeepersgekte in de Eredivisie nog ergens een plekje vrij. Bij PSV wellicht als Jeroen Zoet inderdaad verkast?

Opties in Engeland zijn er een stuk minder. De gevestigde orde zal niet aan Krul denken. Ronald Koeman beschikt al over genoeg keepers. Wellicht dat Frank de Boer, die eerder Steve Mandanda liet terugkeren naar Frankrijk, heil ziet in de komst van de Nederlander. Ook Jasper Cillessen wordt aan hem gelinkt. Of Jaap Stam moet toeslaan. Zijn eerste keeper Ali Al-Habsi lijkt te vertrekken naar de zandbak. Durft de Nederlandse manager dat risico aan?

Verder is het vooral hopen voor Krul. Hopen dat Newcastle of heel snel of helemaal niet een eerste keeper vindt en hij alsnog het vertrouwen krijgt boven Darlow. Hopen dat er ergens een plek onder de lat vrijkomt die hij kan invullen. Maar gezien zijn laatste anderhalf á twee seizoenen moet het bijna wel een Nederlander of bekende van Krul zijn die hem inlijft. Het wordt vermoedelijk nog een lange zomer voor Krul. Want wachten duurt lang. Maar zeker als je niet weet waarop.