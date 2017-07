Dit zijn de meest winstgevende clubs van deze zomer

1. Benfica: 78,7 miljoen euro winst

Benfica manifesteert zich al decennialang als een van de grootste handelshuizen van Europa. Ook deze zomer slaat de Portugese club toe met twee enorme financiële klappers. Braziliaanse doelman Ederson en Zweedse verdediger Victor Lindelöf maken gezamenlijk de overstap naar Engeland. Beiden verdienen vanaf volgend seizoen hun brood in de stad Manchester. Ederson moet bij Manchester City de oplossing worden voor het keeperssyndroom van Pep Guardiola. Lindelöf treedt met zijn transfer naar Manchester United in de voetsporen van Zlatan Ibrahimovic.





De 23-jarige Ederson volgt Claudio Bravo op bij The Citizens



Ederson en Lindelöf leveren Benfica gezamenlijk liefst 75 miljoen euro op. De club heeft de binnengehaalde miljoenen tot dusver nog niet besteed aan vervangers. Slechts twee spelers kwamen reeds voor een vergoeding over naar de Portugese club. Het resulteert in een bizarre huidige winst van ruim tachtig miljoen euro.

Inkomend Vorige club Bedrag Uitgaand Nieuwe club Bedrag Filip Krovinovic Rio Ave €3.000.000 Ederson Manchester City €40.000.000 Pedro Rebocho Moreirense €150.000 Victor Lindelöf Manchester United €35.000.000 Marçal Olympique Lyon €4.500.000 Hany Mukhtar Bröndby €1.500.000 Daniel Candeias Glasgow Rangers €800.000 €3.150.000 €81.800.000



2. Olympique Lyon: 69,5 miljoen euro winst

Het moge duidelijk zijn dat Olympique Lyon het grootste deel van de inkomende geldstroom te danken heeft aan Alexandre Lacazette. De Franse spits maakt voor meer dan vijftig miljoen euro de overstap naar Arsenal. Ook Corentin Tolisso levert Lyon een fors bedrag op door zijn transfer naar Bayern München. De veelzijdige middenvelder moet Xabi Alonso doen vergeten in de Allianz Arena.





Lacazette scoorde liefst 129 keer voor Olympique Lyon



Lyon geeft tot dusver beduidend meer geld uit dan Benfica. De Franse club besteedde inmiddels ruim dertig miljoen euro aan verschillende versterkingen, waaronder Kenny Tete van Ajax. De rechtsback krijgt in Lyon gezelschap van voormalig ploeggenoot Bertrand Traoré, wie voor tien miljoen euro overkomt van Chelsea.

Inkomend Vorige club Bedrag Uitgaand Nieuwe club Bedrag Bertrand Traoré Chelsea €10.000.000 Alexandre Lacazette Arsenal €53.000.000 Mariano Díaz Real Madrid €8.000.000 Corentin Tolisso Bayern München €41.500.000 Ferland Mendy Le Havre €5.000.000 Maxime Gonalons AS Roma €5.000.000 Marçal Benfica €4.500.000 Mathieu Valbuena Fenerbahçe €1.500.000 Kenny Tete Ajax €4.000.000 €31.500.000 €101.000.000



3. FC Porto: 41,9 miljoen euro winst

FC Porto profiteert van het koopgrage AC Milan met de verkoop van de 21-jarige André Silva. Milan maakt iets minder dan veertig miljoen euro over voor de talentvolle spits. Naast Silva raakt Porto door het vertrek van Rúben Neves nog een jong talent kwijt aan een buitenlandse club. Niet Manchester City of Chelsea, maar Wolverhampton Wanderers legt een miljoenenbedrag neer voor de middenvelder. Laurent Depoitre, mislukt in Portugal, vertrekt naar het onlangs gepromoveerde Huddersfield.





André Silva maakte reeds zijn debuut voor het Portugees elftal



Porto gaf tot zover slechts aan één speler geld uit. Óliver Torres wordt na een succesvolle huurperiode definitief overgenomen van Atlético Madrid. Ondanks de grote transfersom van liefst twintig miljoen euro heeft de Portugese topclub nog altijd ruim veertig miljoen te besteden.

Inkomend Vorige club Bedrag Uitgaand Nieuwe club Bedrag Óliver Torres Atlético Madrid €20.000.000 André Silva AC Milan €38.000.000 Rúben Neves Wolverhampton Wanderers €17.900.000 Laurent Depoitre Huddersfield €4.000.000 Andrés Fernández Villarreal €2.000.000 €20.000.000 €61.900.000



De volledige top tien meest winstgevende clubs:

1. Benfica: 78,65 miljoen euro winst

2. Olympique Lyon: 69,5 miljoen euro winst

3. FC Porto: 41,9 miljoen euro winst

4. AS Roma: 39,7 miljoen euro winst

5. Bayer Leverkusen: 39,5 miljoen euro winst

6. Sevilla: 38 miljoen euro winst

7. Chelsea: 36,8 miljoen euro winst

8. Ajax: 30,3 miljoen euro winst

9: Torino: 26,3 miljoen euro winst

10. São Paulo: 25,77 miljoen euro winst