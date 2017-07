'Chelsea kaapt Aubameyang weg voor neus AC Milan en PSG'

Aubameyang is reeds in gesprek met AC Milan en Paris Saint-Germain, maar Chelsea lijkt met een nieuw bod de twee concurrenten te overtreffen. De razendsnelle spits stond eerder onder contract de club uit Milaan, maar maakte nooit minuten in het eerste elftal.



Voor de Chinese clubs die geïnteresseerd zijn in Aubameyang wordt het een race tegen de klok. De transferwindow van de Chinese Super League sluit immers op vrijdag 14 juli. Dortmund eist hoe dan ook de hoofdprijs voor de sterspeler, aangezien Auba nog een driejarig contract heeft bij de ploeg van Peter Bosz.