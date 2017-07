Hoe verging het de voorgangers van Douglas Costa bij Juventus?

Alex Sandro & Dani Alves zijn natuurlijk de meest recente voorbeelden van Douglas Costa's landgenoten in dienst van Juventus. De twee vleugelverdedigers maakten het afgelopen seizoen veel indruk als opkomende backs. Met een enorme drive naar voren speelden de verdedigers meer als verkapte vleugelaanvallers. Bij elkaar waren de frivole achterhoedespelers goed voor vijf treffers en zeven assists in de Serie A en speelden ze een grote rol in het landskampioenschap van Juventus.





Émerson Ferreira da Rosa, beter bekend als Émerson, speelde van 2004 tot 2006 in Turijn. Tijdens zijn periode bij Juventus won de Braziliaan verrassend genoeg geen enkele prijs. De verdedigende middenvelder kende zijn meest succesvolle periode in het shirt van AS Roma, waar hij in 2001 de Serie A won. Na zijn vertrek bij Juve speelde de 75-voudig international nog voor Real Madrid, AC Milan en Santos.





Diego maakte als creatieve spelverdeler furore bij Werder Bremen, wat hem in de zomer van 2009 een transfer naar Juventus opleverde. In Italië kon hij zijn stempel echter niet drukken. De bij Werder Bremen zo effectieve Diego scoorde slechts zeven keer voor Juventus en maakte zijn prijskaartje van liefst 27 miljoen euro nooit waar. Later kende de aanvallende middenvelder nog een succesvolle carrière bij VfL Wolfsburg en Atlético Madrid.





Ook Hernanes wist ondanks goede prestaties bij andere clubs zijn vorm niet door te trekken bij Juventus. De veelzijdige middenvelder is nog altijd een icoon van SS Lazio, waar hij destijds tot de beste spelers van de Serie A behoorde. Hernanes speelde ruim honderdvijftig wedstrijden voor Lazio, terwijl het aantal wedstrijden in dienst van Juventus blijft steken op slechts 35. Inmiddels speelt Hernanes bij de reserves van het zeer gerenommeerde Hebei China Fortune.





Juventus dacht in 2012 een mooie slag op de transfermarkt te slaan door Lúcio transfervrij binnen te halen. De periode van de ervaren verdediger draaide echter uit op één groot fiasco. Hij speelde slechts 307 minuten in het eerste elftal van De Oude Dame en vertrok een half jaar later alweer naar São Paulo.





Felipe Melo kennen we natuurlijk vooral van zijn overtreding op Arjen Robben tijdens het WK van 2010. Juventus betaalde in 2009 liefst 25 miljoen euro voor bikkelharde middenvelder. De Braziliaan blonk vooral uit in het pakken van kaarten en was nooit onomstreden basisspeler. Melo werd twee keer verhuurd aan Galatasaray voor hij in 2013 definitief de overstap naar Turkije maakte. Melo staat inmiddels onder contract bij Palmeiras in zijn geboorteland.





