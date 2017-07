Lars Veldwijk, de spits die een keeperstenue droeg

In Zwolle wordt, mede door het ontbreken van een goaltjesdief in het voorbije seizoen, met weemoed teruggedacht aan Lars Veldwijk. Maar de spits die in België zijn draai niet vond, keert in Groningen terug op Nederlandse bodem. Bij PEC kennen de fans hem als een cultheld, voor wie niets te gek is.

Neem die ene wedstrijd op 16 april 2016, vlak voor het einde van zijn éénjarige verblijf in Zwolle. Met een lach op zijn gezicht verkondigde de spits na afloop dat hij niet wist dat PEC al door de wissels heenzat, toen doelman Micky van der Hart met een rode kaart van het veld moest. Er werd ook nog een penalty gegeven.

Veldwijk gaf reservegoalie Kevin Begois alvast een bemoedigend schouderklopje, maar stond een paar minuten later zelf onder de lat. Zijn inlevingsvermogen liet hem oog in oog met collegaspits Vincent Janssen in de steek.

De voorhoedespeler is een welkome toevoeging aan de selectie van FC Groningen. Die sleutelfiguur Bryan Linssen naar Vitesse zag vertrekken en rekening houdt met een vertrek van topschutter Mimoun Mahi.

De spits is vooral qua persoonlijkheid een heel ander type dan de spitsen die de afgelopen seizoenen in Groningen belandden. Bij het merendeel van de Eredivisieclubs zou hij overigens goed scoren als het gaat om hoe hij is.

Bierpens

Veldwijk is de man die later graag met een bierpens op het strand zou willen liggen. Hij is degene die Nederland verkoos boven Zuid-Afrika (zijn tweede land van herkomst), ondanks dat hij met geen mogelijkheid met zijn donkere ploeggenoten te vergelijken is. En hij papte aan met Monica Geuze nadat laatstgenoemde het uitmaakte met rapper Lil'Kleine.

En dus dat keepersavontuurtje tegen AZ. Daar zal hij niet per se om herinnerd worden in Zwolle, omdat hij ook qua doelpuntenaantal erg goed zijn best deed. In Groningen kan hij net zo'n cultheld worden, alleen door zichzelf te zijn: af en toe eens een gekke uitspraak, er staan als dat nodig is en bovenal doelpunten maken.