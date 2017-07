ELF Voetbal Quiz: hoeveel goalgetters in de Eredivisie ken jij?

Volgende maand begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Vooralsnog zien we de topscorer van vorig seizoen terug in het shirt van Feyenoord: Nicolai Jörgensen. Veel productieve voorgangers van de Deen verlieten Nederland na een productief seizoen. Hoeveel spelers ken jij die vanaf het seizoen 1996/97 tien of meer goals maakten in een Eredivisie-seizoen? Succes met deze quiz!