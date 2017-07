'Chelsea haalt na mislopen Lukaku wel Bakayoko binnen'

Chelsea heeft volgens RMC een akkoord met AS Monaco over de transfer van Frans international Tiemoue Bakayoko. De fysiek sterke middenvelder maakte vorig seizoen veel indruk in de Ligue 1 en de Champions League.

Chelsea en AS Monaco zouden woensdag tot een overeenkomst zijn gekomen. De verwachting is dat de transfer vrijdag wereldkundig wordt gemaakt door alle betrokken partijen. De komst van Bakayoko was een wens van manager Antonio Conte, die onlangs transfertarget Romelu Lukaku naar Manchester United zag vertrekken. Bakayoko stond ook op het lijstje van The Red Devils.