'Mahrez binnenkort teamgenoot van Strootman en Karsdorp?'

Roma wil op korte termijn met Leicester City in gesprek over Mahrez, meldt Sky Italia. De Algerijn speelt sinds januari 2014 bij The Foxes en was een jaar geleden een van de drijvende krachten in het kampioensteam van Claudio Ranieri. Mahrez moet bij Roma de positie van Mohamed Salah invullen. De Egyptenaar verhuisde voor 42 miljoen euro naar Liverpool.