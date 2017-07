"Wij gaven Ron Jans zo'n heel strak fietspakje, een soort hint"

“ Een nieuw gezicht voor de groep vind ik, niets ten nadele van Ron, wel weer eens mooi.”

Het laatste jaar van het huwelijk tussen PEC Zwolle en Ron Jans verliep met een veertiende plaats niet naar verwachting. "Na het dramatische begin twijfelde Ron over zijn eigen positie. Toen heb ik vanuit de groep gezegd: 'Ron, het is nu mooi geweest. Kappen met dat gezeik, want de groep staat achter je'", vertelt Van Polen in de nieuwe ELF Voetbal. "Het is een van zijn charmes: hij durft zich kwetsbaar op te stellen, dat zie je niet veel in de voetbalwereld."



Soort hint

"Ron is een heel sociaal mens. Hij is continu met het team bezig, net als ik. Ik stond laatst bij de Jumbo en toen belde hij: 'Ik sta voor je deur'. Komt hij spontaan een bakje koffie doen. Dat zegt wel iets over de band die we hebben. Ik ben hem eeuwig dankbaar voor hoe hij voor Zwolle en mijzelf is geweest. Ik merkte dat hij het soms prettig vond om even te ouwehoeren over dingen die speelden in de groep. We waren heel direct naar elkaar, door gewoon te zeggen wat we vonden."



"Die 5-1 bekerwinst op Ajax is toch wel de mooiste herinnering met hem, alles rondom die periode. Het was echt ultiem wat we daar hebben neergezet. Legendarisch. Niet alleen in Zwolle, maar in heel Nederland. De jongens van toen, Kamohelo Mokotjo, Boertje en Mateusz Klich bijvoorbeeld, waren allemaal op Rons afscheid. Dat was echt ongekend, in een soort College Tour-stijl. Er stond een groot podium op het veld. Ik zat met technisch directeur Gerard Nijkamp en assistent-trainer Peter de Gunst op dat podium en heb nog een woordje gedaan. Vanuit de spelersgroep hebben we hem zo'n heel strak fietspakje gegeven. Hij wilde afvallen en qua eten is hij goed bezig. Ik ben benieuwd of hij het gaat aantrekken, het was een soort hint, haha."



Nieuw gezicht

John van 't Schip is de opvolger van Jans bij PEC Zwolle. De presentatie van de nieuwe coach Van 't Schip liet hij aan zich voorbijgaan door een afspraak bij de tandarts, want 'die stond toch al'. Maar inmiddels hebben de twee met elkaar een bak koffie gedronken. "Mijn indruk is dat hij een goede trainer is. Het klinkt misschien raar, maar dat zag ik door de manier waarop hij uit zijn ogen kijkt. We hebben het ook over tactiek gehad, maar daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Ga er in ieder geval maar vanuit dat het een aanvallende trainer is. Ik heb er zin in, want een nieuw gezicht voor de groep vind ik, niets ten nadele van Ron, wel weer eens mooi."

