Is het bij elke Eredivisieclub duidelijk wie de goals maakt?

Met een mitrailleurgang schoten de transfers in de Eredivisie deze zomer uit de startblokken. Wat opvalt is dat een groot aantal clubs de equipe versterkte met een nieuwe kanonnier. Vrijwel nergens zijn er zorgen meer over wie er komend seizoen voor de doelpunten moet gaan zorgen.

Het lijkt erop dat iedere Eredivisieclub bewust op zoek ging naar een spits die bekend is met het Nederlandse voetbal. Van een Lars Veldwijk tot een Cyriel Dessers en van een Tom Boere tot een Tim Matavz. Al die aanwinsten hebben zich al eens bewezen. Zij het niet in de Eredivisie, dan wel een niveau lager in de Jupiler League.

FC Groningen

Ondanks het groot aantal spitsen dat al is aangetrokken, blijft het voor sommige clubs nog onduidelijk wie komend seizoen hun eerste spits is. Bij een Vitesse bestaat er geen twijfel over dat Matavz de eerste keus wordt van trainer Henk Fraser. Maar neem een FC Groningen, waar dankzij Mimoun Mahi al geen gebrek was aan goals. Daarnaast betaalde de club eerder nog fors voor de komst van spits Tom van Weert van Excelsior.

Het ligt voor de hand dat zomeraanwinst Veldwijk zich eerst op de training moet gaan bewijzen, maar een transfer van Mahi kan alles veranderen. De veel scorende aanvaller leek na een uitstekend seizoen toe aan een volgende stap, maar Groningen heeft hem tot dusver binnenboord weten te houden. Trainer Ernest Faber weet daardoor nog niet precies waar hij aan toe is wat betreft de spitspositie.

Heracles Almelo

Dezelfde situatie tekent zich af in Almelo. Daar is het wachten tot een mooie club aan de wensen van Samuel Armenteros voldoet. In de tussentijd heeft Heracles zich op huurbasis versterkt met oude bekende Paul Gladon en die laatste scoorde bij zijn officieuze terugkeer zes keer.

Armenteros lijkt op basis van afgelopen seizoen de onomstreden nummer negen, maar Gladon heeft zich direct laten gelden. En dan is er ook nog Vincent Vermeij die zijn eeuwige belofte komend seizoen waar moet maken.

Bij PSV wordt het afwachten of Phillip Cocu aan zijn keuze vasthoudt om Luuk de Jong te passeren voor Jurgen Locadia, terwijl John van den Brom bij AZ moet kiezen tussen Wout Weghorst en Fred Friday. Laatstgenoemde heeft nog te weinig laten zien in de voorbereiding, maar is duurbetaald en bovendien een jonge hond. Van den Brom zal hem niet voor niets een seizoen hebben gegeven om te wennen aan het Eredivisie-water.

Het blijft tot het laatste moment spannend op de transfermarkt, maar veel spitsentransfers worden er in de Eredivisie niet meer verwacht. Het is nu de taak aan de trainers om een geheel te smeden.