De bizarre ommekeer van Marcelo Antonio Guedes Filho

In de zomer van 2010 kwam PSV in de zoektocht naar een verdedigende versterking uit bij Marcelo. De nog jonge Braziliaan maakte indruk bij Wisla Krakow en vertrok voor bijna vier miljoen euro naar Eindhoven. Zijn binnenkomst werd met luid gejuich ontvangen, maar het optimisme maakte in Brabant snel plaats voor kritiek.





Marcelo kende een ongelukkige periode in Eindhoven



Onder het mom van 'gebrek aan beter' speelde Marcelo bijna honderdvijftig wedstrijden voor PSV. Samen met Timothy Derijck vormde hij jarenlang het krakkemikkige centrum van de Eindhovense verdediging. Het was een van de redenen waarom PSV niet één keer het landskampioenschap pakte met Marcelo in de gelederen.



Herkansing in Hannover

Veel Eindhovense fans kregen de slappe lach toen in 2013 het bericht naar buiten kwam dat een Duitse club Marcelo wilde kopen. Hannover 96 zou vier miljoen euro betalen voor de wisselvallige verdediger. 'Houdoe en bedankt' was dan ook de eerste opkomende gedachte bij vrijwel iedereen die PSV een warm hart toedraagt.

Houdoe en bedankt ea Marcelo! — Dimitrii (@OneDayFly_1997) 10 augustus 2013

Hannover 96 heeft zojuist Marcelo Antonio Guedes Filho gekocht van PSV. Zij hebben dus duidelijk geen scouts. #Houdoe #Bedankt — Johan v Nistelrooij (@J_vNistelrooij) 10 augustus 2013

Marcelo maakte tijdens zijn debuutseizoen in Duitsland weinig indruk en kreeg wekelijks de nodige kritiek te verduren. In zijn tweede jaar bij Hannover herpakte Marcelo zich echter prima. Hij speelde alle wedstrijden in de Bundesliga en maakte minder fouten dan voorheen. Toch bleef 'unlucky Marcelo' nog altijd een begrip. Tijdens een duel met Hamburger SV maakte de boomlange verdediger twee eigen doelpunten en kopte hij nog op de lat.







Turkish delight

Zijn goede prestaties in het donkergroene shirt van Hannover leverden hem een transfer op naar Besiktas. De Turkse topclub maakte na een succesvolle huurperiode twee miljoen euro over voor de verdediger. In Istanbul won Marcelo in anderhalf jaar tijd twee keer de Turkse Süper Lig en stond hij zelfs zijn mannetje in de Champions League.





Marcelo ontwikkelde zich razendsnel bij Besiktas



Zijn stormachtige ontwikkeling in Turkije bleef niet onopgemerkt bij verschillende Europese topclubs. Olympique Lyon geeft Marcelo nu een kans op het allerhoogste niveau. Het is voor de Franse club te hopen dat de inmiddels dertigjarige laatbloeier niet terugvalt in zijn hopeloze Eindhovense vorm.