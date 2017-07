Hoe Götze na zijn Joker Tor in Rio uit de spotlights verdween

13 juli 2014, de verlenging van de WK-finale in Rio de Janeiro tussen Argentinië en Duitsland. In minuut 113 geeft invaller André Schürrle een voorzet op een andere invaller, Mario Götze. Die laatste neemt de bal met de borst aan en volleert met links hard binnen. Keeper Sergio Romero is kansloos. "Wahnsinn!", roept de commentator van ZDF. Dan, met overslaande stem: "Mario, Mario, Mariooo!"



DUITSE MESSI

Een Joker Tor werd de goal van Götze genoemd. Een doelpunt dat door zo'n tachtig miljoen Duitsers uitbundig werd gevierd. Op dat moment maakte het niemand uit voor welke club hij speelde. Hij werd op handen gedragen. In Dortmund, in München, in alle deelstaten. Bij de huldiging in Berlijn, onder de Brandenburger Tor, werd Götze luid bejubeld en toegezongen.

Al sinds hij de jeugdopleiding van BVB doorliep, als zeventienjarige debuteerde in het eerste elftal en een jaar later voor Die Mannschaft speelde staat Götze volop in de schijnwerpers. Der Kaiser Franz Beckenbauer noemde Götze in 2010 de Duitse Messi en Matthias Sammer sprak toen al over een van de beste Duitse spellers aller tijden. Nike contracteerde het wonderkind. Hij tekende een miljoenencontract.



De verwachtingen waren torenhoog en de technicus begon zijn reputatie waar te maken. In de kampioensteams van Dortmund, geleid door Jürgen Klopp, was Götze een smaakmaker. Hij werd aanbeden. De media doken bovenop hem. Maar de club en de familie hielden Mario, naar eigen zeggen, met beide voeten op de grond.



Hij komt uit een vrij eenvoudig burgerlijk onderwijsmilieu. Luxe was er niet in overvloed. Net als zijn eveneens voetballende broers Fabian (27) en Felix (19) is Mario geboren in het Beierse Menningen. De familie verhuisde vanwege het werk van vader Jürgen, een hogeschooldocent in datatechniek, naar Dortmund. De drie zoons van Jürgen en zijn vrouw Astrid doorlopen de jeugdopleiding in Dortmund.



NIET GEWENST

Toch, zo'n bewierookte status zoals Andrés Iniesta in eigen land krijgt na de WK-finale van 2010 krijgt Götze, op dat moment in dienst bij Bayern München, niet. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet eens doorschemeren dat de verkoopcijfers van de shirts met nummer 19 van Götze ondanks hoge verwachtingen tegenvielen. Arjen Robben, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Jerome Boateng en Franck Ribéry, hun shirts verkopen beter in Zuid-Duitsland.







Götze was tussen 2010 en 2013 bij Dortmund misschien wel de grootste ster. In München is hij na zijn veelbesproken transfer een van de sterren, een die pendelt tussen de bank en het veld, invallend op verschillende posities. Guardiola ziet niet de noodzaak om van Götze een centrale, onmisbare speler te maken. De Catalaan wilde eigenlijk het liefst Neymar naar Bayern halen.



Het was op 23 april 2013 dat Bayern bekendmaakte Götze over te nemen van Dortmund. De transfer zinde toenmalig BVB-trainer Jürgen Klopp niet en zeker de timing van het nieuws niet. Het bericht werd een dag voor het heenduel in de halve finale van de Champions League door Bayern gepubliceerd. Dat was de befaamde avond waarop Robert Lewandowski vier keer scoorde tegen Real Madrid (4-1). Götze speelde negentig minuten en werd continu uitgefloten.



De relatie met de BVB-fans bekoelde, tot onder het vriespunt. Götze kreeg permanente bewaking rond zijn huis en politie-escorte naar de trainingen en het stadion. In de laatste wedstrijd van het seizoen 2012/13, de Champions League-finale tussen Bayern en Dortmund op Wembley, zat Götze geblesseerd op de tribune. Arjen Robben bezorgde Bayern de trofee en Götze een tweeledig gevoel: zijn nieuwe club won van de club die hij zou verlaten.



MISVERSTANDEN

In 2015 liet Götze in een interview met het dagblad Süddeutsche Zeitung weten dat de start bij Bayern München niet eenvoudig was. "Ik was geblesseerd, vooral met mijn lichaam bezig, herstellen. En ik was verdrietig omdat ik de Champions League-finale had gemist. Ik woonde in een hotel, de trainer was nieuw. Alles wat nieuw voor mij. Het was en, en, en… Dat was net iets te veel."



En dan was er ook die opvallende sanctie van Bayern richting Götze. Bij zijn presentatie droeg Götze namelijk een wit t-shirt met een groot Nike-logo op zijn borst. Een doorn in het oog van adidas, de kledingsponsor van Bayern. Götze gaf aan dat hij dat niet bewust had gedaan. Toch kreeg hij een hoge geldboete op de eerste dag in dienst van Bayern München. Het leidde tot controverse en vanaf toen bleef hij een prooi voor de boulevardpers. Mede door zijn relatie met topmodel Ann-Kathrin Brömmel.







"Er bestaan veel misverstanden rond mijn persoon. Ik moet bijna na ieder interview weer een nieuw interview geven om de uitspraken uit het eerste interview recht te zetten. En daarna moet ik een interview geven om zaken uit het tweede interview te verklaren. Zo gaat dat tegenwoordig", zei Götze. Hij besluit al vrij snel even geen interviews meer te geven. Ook niet in de mixed zones, na wedstrijden. Hij krijgt het imago van een arrogante jonge speler.



TERUGKEER

Maandag 8 augustus 2016. Tijdens het trainingskamp van Borussia Dortmund in het Zwitserse Bad Ragaz zitten Mario Götze, na drie jaar in Beieren weer terug bij zijn jeugdliefde, en André Schürrle met Direktor Kommunikation van BVB Sascha Fligge achter een lange tafel. Fligge introduceert de twee goede vrienden als mannen die Duitsland in de zomer van 2014 aan de wereldtitel hielpen.



Ze lachen. Dat doen ze vaker tijdens de persconferentie die zo'n twintig minuten duurt. Götze en Schürrle zijn zomeraankopen van Borussia Dortmund. Bij elkaar kostten ze ruim vijftig miljoen euro. De Direktor Kommunikation vraagt aan de journalisten in de zaal of ze hun hand willen opsteken als ze een vraag willen stellen.



Wanneer niet direct een reactie volgt zegt Götze: "Keine Frage, Klasse…"



Dan toch, er komen vragen over zijn rentree bij Borussia Dortmund en de periode bij Bayern München. Götze vertelt dat hij zich in Dortmund weer kan richten op een positie centraal op het middenveld. Hij zegt dat hij Nuri Sahin, Shinji Kagawa en Jürgen Schmelzer nog kent uit zijn eerste periode. Een van de journalisten merkt op dat Götze veel meer lacht en ontspannen oogt sinds zijn terugkeer bij Die Borussen.



Schürrle reageert direct: "Ja, hij heeft drie jaar niet gelachen, hè."



Götze: "Drie jaar niet gelachen, drie jaar depressief… Nee, dat valt wel mee hoor. Ik heb ook bij Bayern wel plezier gehad en gelachen. Ik bleef een gelukkig mens, ook als ik niet speelde. Die lach valt jullie nu misschien meer op."







RENTREE

Zo'n twee weken voor die persconferentie plaatste Götze een bericht op social media-kanalen. Dat bericht had de titel 'Reset'. 'Liebe BVB-Fans', luidde de aanhef. Götze schreef dat hij in 2013 een bewuste keuze maakte om van Dortmund naar München te verhuizen. Toch zou hij met de wetenschap van nu een andere keuze maken, schreef hij. 'Ik kan me daarom ook voorstellen dat u mijn besluit nooit heeft begrepen. Ik hoop u, ook als u mij niet met open armen zult ontvangen, met mijn prestaties op het veld te overtuigen. Het is mijn doel om het beste in mij naar boven te halen. Voor iedereen. Mario.'



Dat lukte vorig seizoen nog niet. Hij speelde zestien duels en scoorde een keer. Sinds februari staat Götze buitenspel door de behandeling voor een stofwisselingsziekte, een oorzaak van zijn spierblessures, blijkt. Götze is inmiddels op de weg terug, vertelde Dortmund-directeur Michael Zorc. Hij staat weer op het trainingsveld. "We moeten alleen nog niet te veel verwachten. Mario heeft een zware tijd achter de rug. Maar we zijn wel hoopvol gestemd", aldus Zorc. Zo hoopt de maker van de Joker Tor drie jaar na zijn moment of fame vooral weer gewoon te kunnen spelen en meer herinneringen te maken dan aan die voor hem magische zomeravond in Maracana.