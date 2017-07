Nieuws over Nouri kon niet slechter

Ajax maakt in een officieel statement bekend dat de toekomst van Nouri er beroerd uitziet. De club vreest dat het regerend talent van het jaar in de Jupiler League altijd last blijft houden van de beroerte die hij kreeg in een oefenduel met Werder Bremen.

Het ziet ernaar uit dat Nouri nooit meer terugkeert in het shirt van Ajax. Op Twitter betuigen allerlei voetballers hun steun aan hem en zijn familie, die vraagt niet te stoppen met smeekbedes. Onder meer daarom is de hashtag #StayStrongAppie in het leven geroepen, waarmee op sociale media massaal steunbetuigingen worden afgegeven.

Een bericht waar we ook bij Feyenoord stil van worden... We leven mee met Abdelhak Nouri, zijn familie en @AFCAjax.

#StayStrongAppie https://t.co/J2fdzAAcCw — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 13 juli 2017

Wat een verschrikkelijk bericht. PSV leeft intens mee met Abdelhak Nouri, zijn familie en de club Ajax.#StayStrongAppie https://t.co/YkMqjO4hMn — PSV (@PSV) 13 juli 2017

We zijn ongelofelijk geschrokken van het nieuws over Abdelhak Nouri. We leven mee en wensen alle betrokkenen veel sterkte. #StayStrongAppie — KNVB (@KNVB) 13 juli 2017

Nouri speelde vorig seizoen het grootste gedeelte van zijn wedstrijden in de Jupiler League. Hij maakte er een grote indruk, maar wachtte nog op zijn definitieve doorbraak in Ajax 1. Hij was met de selectie op trainingskamp in de hoop voor komend seizoen een vaste stek te veroveren in de formatie van trainer Marcel Keizer.

De website van Ajax lag vrijwel direct na het naar buiten komen van het statement plat. Op sociale media deelden veel clubs de link naar het artikel op de Ajax-site.