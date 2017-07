Is FC Utrecht klaar voor het Europese avontuur?

FC Utrecht neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League op tegen FC Valletta. In de aanloop naar het duel werd de ene na de andere zomeraanwinst ingevlogen. Trainer Eric ten Hag mag al een aantal moeilijke keuzes gaan maken.

Wie moet hij bijvoorbeeld gaan opstellen als eerste doelman, nu David Jensen concurrentie heeft gekregen van Nick Marsman? Marsman speelde afgelopen seizoen alles bij FC Twente en is dus niet zomaar van plan genoegen te nemen met de bank. Voor zover het er nu naar uitziet, zal Jensen tegen FC Valletta het doel verdedigen.

De grote vraag is natuurlijk ook of Cyriel Dessers al klaar is om in de voetsporen te treden van Sebastien Haller. De talentvolle spits maakte indruk bij NAC Breda, op het Nederlandse tweede niveau, en mag het nu gaan laten zien op Europees vlak.

Aanpassen

Het aankoopbeleid van FC Utrecht deze zomer heeft zijn voor- en nadelen. Want Ten Hag heeft naar hartenlust de spelers kunnen halen die hij nodig achtte. Maar het is afwachten of en in welk tempo de zomeraankopen zich aanpassen aan het voetbal in de Galgenwaard.

Het ontbreekt de selectie van Utrecht aan ervaring in de Europa League, maar Valletta is geen hoogstaande tegenstander. De club uit Malta eindigde in het voorbije seizoen vierde en won geen enkele van de laatste vijf competitiewedstrijden.

Vertrouwen tanken

Daartegenover staat wel dat Valletta in de eerste Europa League-voorronde vertrouwen heeft getankt met twee zeges. Folgore uit San Marino werd aan de kant gezet. De club treft Utrecht bijna een week nadat de Domstedelingen ten onder gingen in een vriendschappelijk duel met het Russische Ufa.

Het een spannende confrontatie. Vooraf is eigenlijk niet te zeggen of Utrecht klaar is voor het Europese avontuur. Ten Hag mag laten zien dat zijn aankoopbeleid nu al zijn vruchten afwerpt.