Hoe drie PSV-flops zich ontwikkelden tot superverdedigers

Het predicaat superverdediger gaat misschien wat ver, maar Marcelo, Zanka en Jagos Vukovic zijn aardig op weg dit stempel te ontvangen. Vier geleden hadden weinig mensen voorspeld dat dit drietal de weg in hun carrière zo spectaculair omhoog zou slaan. Verguisd worden in Eindhoven; het is een goed signaal voor de toekomst.

12 mei 2013. Het dramatische honderdste levensjaar van PSV is uitgelopen op een gigantische deceptie en geheel in stijl eindigt ook de laatste wedstrijd in mineur. In Enschede is FC Twente met 3-1 te sterk en wordt de achterstand op kampioen Ajax zeven punten. Het achilleshiel van de ploeg blijkt in Tukkerland dezelfde als in de rest van het seizoen: de defensie. Onder andere de Braziliaan Marcelo moet doelpunt op doelpunt slikken en zou de club uiteindelijk op het topclubonwaardige aantal van 43 tegentreffers brengen. Slechts een paar verdedigers waren in dit Eredivisieseizoen slechter dan de basisverdedigers van PSV. Juist, degene die door hen op de bank worden gehouden. Mathias 'Zanka' Jørgensen en Jagos Vukovic konden zelfs in het geklingel en geklungel van Marcelo, Wilfred Bouma en Timothy Derijck geen basisplaats afdwingen.

Vier jaar later maken uitgerekend Marcelo, Zanka en Vukovic een transfer naar een mooie club. Respectievelijk Olympique Lyon, Huddersfield Town en Olympiakos kunnen niet wachten om hun nieuwe topaankoop te begroeten. Wat is er gebeurd?

Marcelo

Toen Marcelo PSV in 2013 verliet, waren de poppen nog net niet aan het dansen in Eindhoven. Die onzekere en onstabiele verdediger was eindelijk weg. Bij zijn volgende club Hannover 96 dacht men daar anders over. Marcelo ontwikkelde zich tot een vaste schakel in de defensie van de Duitsers en werd opgepikt door het Turkse Besiktas JK. In Istanboel was de Braziliaan een ware rots in de branding en werd hij tweemaal landskampioen. Hierna verdiende hij een megatransfer naar Olympique Lyon, voor het enorme bedrag van acht miljoen euro.

Het bizarre carrièrevervolg van Marcelo is in dit stuk uitgebreid beschreven.

Mathias 'Zanka' Jørgensen

De verwachtingen waren hooggespannen toen Zanka zich in de zomer van 2012 meldde in Eindhoven. De Deense verdediger was groot, sterk en had zich in het verleden in de Champions League bewezen als uitstekende stopper. Zelfs Lionel Messi had het twee jaar daarvoor moeilijk met hem. Toch waren die prestaties in het verleden weinig waard in de Eindhovense lichtstad. Als Zanka al eens van Dick Advocaat mocht optreden, werd hij te kakken gezet door PEC Zwolle-spits Fred Benson.

Zanka zou na twee seizoen in Eindhoven terugkeren naar FC Kopenhagen, maar had het gevoel dat hij geen eerlijke kans had gehad bij PSV. Hij mikte op revanche en kreeg deze in deze zomer. De Deense verdediger had zich bij zijn rentree snel in de basis geknokt en bleek snel de stabiele verdediger die hij voor zijn transfer naar Nederland was. De Deen verdiende een transfer naar de Premier League en zal komend seizoen in het shirt van Huddersfield Town te bewonderen zijn. De Engelse club betaalde 2,7 miljoen euro voor hem. Een veelvoud van de zevenhonderdduizend waarvoor PSV Zanka in 2014 verkocht.

Jagos Vukovic

De prijs voor het meest spectaculaire carrièreverloop gaat misschien nog wel naar Jagos Vukovic. De Serviër werd in 2009 door PSV gehuurd van FK Rad en een jaar later voor 1,2 miljoen euro gekocht. Een speler voor de toekomst, dacht men toen in Eindhoven. In de jaren die volgden zou stukje bij beetje duidelijk worden hoe PSV zijn geld had verkwanseld. Vukovic brak niet door in Eindhoven, maakte op huurbasis bij Roda JC geen indruk en kreeg in het beruchte jubileumjaar nauwelijks speelminuten. Gedesillusioneerd trok hij op de laatste dag van de zomerse transferperiode in 2013 terug naar zijn geboorteland, waar hij voor FK Vojvodina ging spelen.

Hier zou Vukovic de weg snel omhoog slaan. Na een half jaar werd de centrale verdediger opgepikt door Konyaspor. In de Turkse competitie (een gouden grond voor PSV-flops) ontwikkelde Vukovic zich tot een sterke centrale verdediger met scorend vermogen en een goede lange bal. Hij speelde zich in de kijker van de Griekse topclub Olympiakos, waarvoor hij vanaf komend seizoen zal spelen.

Topcarrières

Opmerkelijk genoeg sloegen Marcelo, Zanka en Vukovic de weg omhoog na hun vertrek bij PSV snel in. Namen de Eindhovenaren te vroeg afscheid van dit drietal of was de Eredivisie, met al zijn rare eisen voor verdedigers, niet de perfecte werkomgeving voor hen? Het antwoord is gissen. Wat wel zeker is, is dat een vertrek uit Eindhoven allesbehalve het einde van een carrière hoeft te betekenen.