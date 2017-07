Wat heeft Bonucci te zoeken bij AC Milan?

Het is nieuws dat Juventus-icoon Alessandro Del Piero de oren deed klapperen. Andrea Bonucci, die gaat Juventus toch niet verlaten voor AC Milan? Toch lijkt een transfer dichterbij dan ooit. Moet Bonucci al gaan 'afbouwen' en is er eigenlijk wel sprake van afbouwen als hij naar Milaan verkast?

AC Milan is met stip de meest slagvaardige club van deze transferperiode. Dat is al een aantal jaar zo; de club investeerde tientallen miljoenen in grote aankopen die uiteindelijk niet op de juiste plek terecht bleken te komen. Spelers als Carlos Bacca, Fernando Torres en Luiz Adriano werden al afgeschreven voordat ze eenmaal aangepast waren aan het spel in de Serie A.

Landsgrenzen

Daar lag grotendeels ook het probleem van Milan. De club zocht het spelersmateriaal te vaak buiten de landsgrenzen, waardoor er een voortdurend proces van aanpassingsproblemen op gang kwam. Die tijd lijkt nu voorbij. Er staat een Italiaanse trainer, Vincenzo Montella, voor de groep die zijn visie op het transferbeleid doordrukt.

Daardoor komen er nu allerlei uitblinkers van lager geklasseerde clubs naar Milaan. Een goed voorbeeld is Franck Kessié, die bekend staat als de revelatie van het afgelopen seizoen. Hij koos bewust voor het project 'Milan' boven, naar verluidt, Juventus en Internazionale.

Aanvulling

Past Bonucci tussen al dat transfergeweld? Hij kan in ieder geval een mooie aanvulling zijn op die spelers die al gewend zijn aan het Italiaanse voetbal, maar nog wel een stapje vooruit moeten doen op clubniveau. De verdediger is al jaren een vast gezicht op het allerhoogste Europese niveau. Al zeven jaar behoort hij steevast tot het rijtje namen dat tot de beste verdedigers van Europa wordt benoemd.

Bonucci stond in het voorbije seizoen echter minder vaak in de basis dan die zes seizoenen ervoor. Hij werd 26 keer in de basisploeg geposteerd, mede door een zware blessure. Zijn zaakwaarnemer heeft al aangekondigd dat er een transfer aan zit te komen. En als hij besluit bij Milan te tekenen, kan hij in ieder geval op een rustig eerste seizoen rekenen.

Wederopbouw

Milan is een club in wederopbouw die wel de ambitie heeft om Champions League te voetballen, maar daarvoor de tijd neemt. Het project 'Milan' heeft deze zomer al voldoende spelers overtuigd en met Bonucci erbij raakt het plaatje steeds completer. Het zal in eerste instantie een rustig jaar worden voor Bonucci, maar hij moet er wel rekening mee houden dat afbouwen in de komende jaren lastig wordt in Milaan. De club is op de terugweg naar de top.