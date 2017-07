Reading in Nederland: op fiets naar de training

De voorbereiding in Nederland is bedoeld om Reading klaar te stomen voor een nieuw seizoen in het Championship. Stam liep ternauwernood promotie naar de Premier League mis en is er op gebrand om nu wel succes te hebben.

De oud-speler van onder meer AC Milan en Manchester United haalde zijn selectie naar Nederlandse bodem en dat betekent dat ook Engelse pers zich hier naartoe begeeft. Het leverde hilarische tweets op.

The @BBCBerkshire boys are here! Welcome to Oosterbeek, @TimDellor and Mick Gooding!



When in Holland... pic.twitter.com/FwbErTmpZf — Reading FC (@ReadingFC) 14 juli 2017

On the way to @ReadingFC training with Mick Gooding. The best way to travel in Holland. pic.twitter.com/bs5vxCWZ2l — Tim Dellor (@TimDellor) 14 juli 2017

Reading FC is naar het trainingskamp afgereisd met slechts één doelman die in aanmerking komt voor de eerste selectie. Ali Al Habsi is in Engeland achtergebleven. Drie junioren krijgen de kans om zich te profileren.

Voor Pelle Clement is dit trainingskamp prettig, daar hij de afgelopen jaren aan profvoetbal rook bij Ajax. Op vertrouwde bodem kan hij laten zien wat hij in huis heeft. Ook Joey van den Berg is gewend aan voetballen in Nederland.

Voor de Engelse eerstedivisionist staan zaterdag twee vriendschappelijke wedstrijden op het programma. KV Kortrijk en Gençlerbirligi zijn de tegenstanders. Jaap Stam kan zien welk vlees hij voor komend seizoen in de kuip heeft.