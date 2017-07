Hoe Abdelhak Nouri de voetbalwereld liet verbroederen

Zelfs voetbal is maar een spelletje. Rivaliteit was ineens compleet irrelevant, toen Ajax donderdagmiddag het trieste nieuws rondom Abdelhak Nouri naar buiten bracht. De Eredivisieclubs verbroederden.

Neem de selectie van PSV. De Eindhovenaren kwamen na het nieuws over Nouri snel in actie en postten een aantal tweets op hun Twitter. Vooral de foto, waar de PSV-selectie samen de tekst #staystrongappie ten beeltenis brengt, was indrukwekkend.

Neem de Utrecht-fans in de uitwedstrijd tegen FC Valletta op Malta. In een wedstrijd die verder niet het kijken waard was, namen de supporters het heft zelf maar in handen om er iets onvergetelijks van te maken. In de 34ste minuut begonnen de fans spontaan met het scanderen van de naam van Nouri. De supportersgroep van Utrecht, normaliter niet de beste vriend van Ajax, zong voor Nouri bijna harder dan voor hun eigen spelers.

Wat een geweldige actie van de FC Utrecht-fans! In de 34ste minuut van de wedstrijd tegen Valletta scanderen ze de naam van Appie Nouri. pic.twitter.com/m2iQhV3692 — VI (@VI_nl) 13 juli 2017

Neem de Rotterdamse dichter, die met twee gedichtjes menig voetbalfan verroerde. Robin van den Heuvel, ook wel 'De Dichter van Zuid', maakte als diehard Feyenoord-fan na de beruchte oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een gedicht, waarin hij Nouri beterschap wenste. Zijn volgers, voornamelijk Feyenoorders, konden niet in woorden brengen hoe prachtig zij het gedicht gevonden en Van den Heuvel mocht zijn gedicht in regionale en landelijke media oplezen en uitleggen. "Opeens ben ik geen rivaal/ Maar duim ik met jullie mee/ Het is schrikken zo'n hartkwaal/ En hem zien instorten op tv", liet het gedicht onder meer horen.

Na het nieuws van donderdag maakte hij een nieuwe versie, die hij bij RTL Summer Night in de uitzending oplas.

Neem de steunbetuigingen van andere clubs op Twitter. Neem de spelers van FC Utrecht, die voor aanvang van de wedstrijd in Malta hand-in-hand met elkaar het veld opkwamen. Maar neem vooral de 'sterktes' en 'beterschapjes' van iedereen op social media. Veel van hen beginnen hun steunbetuiging met 'Ik ben niet voor Ajax, maar…'. Anderen voelen die behoefte niet zo, want het verandert de essentie van het bericht niet. Het gaat niet om clubvoorkeur, het gaat om het verlies van een van Nederlands grootste voetbaltalenten.

De komende dagen zullen de steunbetuigingen vanuit de voetbalwereld ongetwijfeld binnen blijven stromen. De acties bij vriendschappelijke wedstrijden zullen hartverwarmend zijn en uit de grootste uithoeken van Nederland komen. Nouri heeft daarmee de voetbalwereld verbroederd op een manier zoals niemand voor mogelijk had willen houden. Er heeft dit Eredivisieseizoen nog geen bal gerold en het is pas over tien maanden bekend wie de schaal zal pakken. Maar wie dit jaar ook kampioen wordt, Abdelhak Nouri hoort zowel bij het winnende als het verliezende team.