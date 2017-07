'Wilshere kan opvallende move naar Italië maken'

Wilshere mag volgens Di Marzio vertrekken bij Arsenal, omdat hij nog maar een eenjarig contract heeft bij The Gunners. Er is geen intentie om die verbinternis te verlengen, dus moeten de Londenaren hem nu verkopen om er wat geld aan over te houden. Wilshere sukkelt al een aantal jaren met blessures. Dit gooide ook bij zijn meest recente huurperiode aan Bournemouth deels roet in het eten.