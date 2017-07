'Zakaria Bakkali in belangstelling Nederlandse clubs'

Volgens Plaza Deportivo is er veel belangstelling voor de oud-PSV'er, die als achttienjarige probeerde door te breken in de Spaanse competitie. Tot een definitieve doorbraak kwam het niet.

Bakkali zou in meerderde topcompetities bij clubs op het lijstje staan. Het Spaanse medium gaat echter niet dieper in over wie specifiek de nieuwe werkgever van de jongeling zou moeten worden.