Olympique Nice: Zuid-Franse bestormers van de top

Lang kon Olympique Nice zich vorig seizoen mengen in de titelstrijd. Nu is de Zuid-Franse club tegenstander van Ajax in de derde voorronde van de Champions League. Over de indrukwekkende opmars van een provincieclub aan de Côte d'Azur.

Wie twee jaar geleden had kunnen voorspellen dat Olympique Nice zich zou melden in de voorrondes van de Champions League, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Met een budget van iets meer dan 40 miljoen euro werd de club in bijna geen competitieprognoses genoemd. Tegenover rijkere clubs als Paris Saint-Germain, AS Monaco, Olympique Lyon en Olympique Marseille was een plek in de subtop jarenlang het hoogst haalbare voor Nice. Een overname in juni 2016 veranderde echter alles in de Zuid-Franse stad.

Toen een groep van Chinese en Amerikaanse investeerders de club overnamen van president Jean-Pierre Rivere, was dat in eerste instantie 'om de toekomst van de club veilig te stellen'. De nieuwe eigenaars hadden echter grotere plannen met Olympique Nice. Als vervanger van de naar Southampton vertrokken Claude Puel werd Lucien Favre als hoofdcoach binnengehaald. De eigenzinnige Zwitser is tactisch sterk onderlegd en schroomt er niet voor zijn ploeg met formaties als 3-5-1-1 het veld in te sturen. Door vervolgens op de transfermarkt de puzzelstukjes te zoeken die op dat moment nog ontbraken, werd een sterk elftal gecreëerd dat de Ligue 1 kon bestormen.

De meest aansprekende aankoop was Mario Balotelli. De Italiaan mocht vertrekken bij Liverpool, maar had door de jaren heen een reputatie ontwikkeld waardoor de topclubs niet voor hem in de rij stonden. Olympique Nice durfde de gok met Balotelli aan en haalde met hem een uithangbord voor de ploeg binnen. De clubleiding zou geen moment spijt krijgen.

De eerste seizoenshelft die Olympique Nice vervolgens kon overleggen, zou alle verwachtingen van de eigenaren overtreffen. Les Aiglons speelden fantastisch en zouden de eerste elf wedstrijden van de competitie ongeslagen blijven. Vooral de overwinning op AS Monaco, de latere kampioen en halvefinalist van de Champions League, oogstte veel lof. In de eigen Allianz Riviera werd de club uit het vorstendom met 4-0 weggevaagd. De man van de wedstrijd scoorde tweemaal. Mario Balotelli.

Toch was niet de Italiaanse spits, maar het middenveld het motorblok van de ploeg. Fitheid was het toverwoord. Zo bestreek aan de rechterkant Ricardo Pereira met verve de hele flank. Onuitputbaar als de Portugees was, bleef hij maar rennen, rennen en rennen. Centraal waren ook Jean Michaël Seri en Wylan Cyprien niet moe te krijgen. Het maakte Olympique Nice heel lastig te verslaan en het was tot de 19de speelronde genoeg voor de koppositie.

Een reeks gelijkspellen rond de jaarwisseling zou roet in het eten van de titelkansen gooien, maar Olympique Nice zou zijn verrassende vorm tot het einde van het seizoen vol houden. De formatie van Favre zou derde worden in de Ligue 1 en daarmee een plek in de voorronde van de Champions League afdwingen. Daar blijkt Ajax nu de tegenstander.

Op basis van zijn prestaties in Frankrijk, is Olympique Nice waarschijnlijk de moeilijkste tegenstander die Ajax had kunnen treffen. Toch is er niet direct reden om te wanhopen. Met Younes Belhanda heeft de ploeg zijn creatieve brein verkocht aan Galatasaray en Mario Balotelli wist nog nooit een wedstrijd tegen Ajax te winnen. Vier keer probeerde de Italiaan de zege tegen de Amsterdammers te pakken; zowel met Manchester City als met AC Milan lukte het hem niet.