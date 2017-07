'Martins Indi trekt conclusies en gaat naar Crystal Palace'

Bruno Martins Indi vertrekt volgens Sky Sports naar Crystal Palace. De Nederlander komt over van FC Porto, waar hij nog een eenjarig contract had.

De transfer van Martins Indi is verrassend, omdat de Nederlander permanent naar Stoke City leek te verhuizen. De verdediger was het afgelopen seizoen al op huurbasis actief voor The Potters, maar het regelen van een transfer blijkt moeilijker dan het regelen van een huurdeal. Martins Indi is het wachten op Stoke City af en zou dus naar Crystal Palace willen. Hier zou hij samen komen te werken met Frank de Boer, die onlangs is aangesteld bij de Londenaren.