Had Bakkali iets kunnen toevoegen bij Ajax, Feyenoord of PSV?

Vlak voordat Zakaria Bakkali een huurcontract tekende bij Deportivo La Coruña, deden de geruchten de ronde dat ook een terugkeer naar Nederland tot de mogelijkheden behoorde. Wie zijn nieuwe werkgever had moeten worden, liet Deportivo Plaza in het midden. Had hij iets kunnen toevoegen bij een van de Nederlandse topclubs?

Bakkali liet PSV al op vroege leeftijd achter zich om zijn geluk te beproeven bij Valencia. Toenmalig bondscoach Marc Wilmots liet hem debuteren in de Belgische nationale ploeg, zodat uitgesloten was dat hij in een later stadium voor Marokko zou kiezen. In die tijd leek overduidelijk dat Bakkali de toekomst van het Belgische voetbal zou worden.

Maar de nu 21-jarige buitenspeler, die acht maanden na zijn zeventiende verjaardag debuteerde voor de Rode Duivels, maakte zijn belofte tot nu toe niet waar. Hij speelde op 15 oktober 2013 twaalf minuten mee tegen Wales en op 10 oktober 2015 elf minuten tegen Andorra. Tot zover de interlandcarrière van een van Belgisch meest beloftevolle talenten van vier jaar terug.

Ajax

Nu hij bij Valencia maar niet weet door te breken, leek een terugkeer naar Nederland aanstaande. Het is in theorie mogelijk dat het om een club uit de top drie ging. Neem een Ajax, de runner-up van afgelopen seizoen, dat Bertrand Traoré terug zag keren naar Chelsea. De Amsterdammers zijn er ook niet zo zeker van of Amin Younes komend seizoen nog het Ajax-shirt draagt.

Feyenoord

Een logische keuze zou ook Feyenoord kunnen zijn, dat het al weken heeft over het halen van een nieuwe buitenspeler. Jean-Paul Boetiüs kwam als de opvolger van Eljero Elia, maar voor de plek van Steven Berghuis is nog geen geschikte kandidaat gevonden. Berghuis zelf wordt genoemd, maar ook Bakkali had een interessante optie kunnen zijn.

PSV

De club met de minste potentie om de nieuwe werkgever van Bakkali te worden, luistert naar de naam PSV. De allerbelangrijkste reden daarvoor is natuurlijk de verslechterde band tussen beide partijen na een bijzondere overstap naar Valencia. De jongeling wilde per se transfereren en vertoonde om dat te bereiken een hoop wangedrag. PSV heeft zich bovendien recent versterkt met Hirving Lozano. Dat er acht miljoen euro voor hem werd neergeteld, kan zeggen dat trainer Phillip Cocu in hem een onomstreden basisspeler voor komend seizoen ziet.

Bij Deportivo La Coruña kan Bakkali laten zien dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Hij krijgt een seizoen de tijd om zowel zichzelf als Valencia voor de tweede keer te overtuigen van zijn kunnen.