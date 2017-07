Ajax vs. Balotelli: vier wedstrijden met een verhaal

In de derde voorronde van de Champions League loot Ajax het Olympique Nice van Mario Balotelli. De Italiaan trof de Amsterdamse ploeg vier keer in het verleden. Drie keer kon men spreken van een heroïsche wedstrijd.

Wedstrijd 1: Ajax - Manchester City 3-1 (24 oktober 2012)

In een Champions League-groep met Borussia Dortmund, Real Madrid en Manchester City leek uitschakeling voor Ajax een kwestie van tijd. De eerste twee wedstrijden beloven ook weinig goeds en draaien allebei uit op een nederlaag. Maar dan komt de thuiswedstrijd tegen Manchester City. Ondanks dat de ploeg van Frank de Boer nog op achterstand komt door een treffer van Samir Nasri, komen de Amsterdammers terug en scoren ze driemaal. Een invallende Balotelli kan het tij niet meer keren.

Wedstrijd 2: Manchester City - Ajax 2-2 (6 november 2012)

De overwinning in eigen huis was leuk en aardig, maar om Europees te overwinteren moest ook in Engeland een resultaat gehaald worden. Door misschien wel de beste twintig minuten van Ajax in de periode onder Frank de Boer, lukte dat. Twee doelpunten uit een corner van Siem de Jong bezorgden Ajax na zeventien minuten een 0-2 voorsprong in Manchester. Door een treffer van Yaya Touré zou de spanning snel terugkeren, waardoor een bloedstollende tweede helft zou ontketenen. Dankzij een assist van Balotelli, opnieuw invaller, kon Sergio Agüero nog de 2-2 maken, maar verder bleek de Engelse aanvalslust tevergeefs. Ajax zou later de derde plaats in de groep veilig stellen.

Wedstrijd 3: Ajax - AC Milan 1-1 (1 oktober 2013)

Ajax lijkt door een laat doelpunt van Stefano Denswil een prachtige overwinning op AC Milan te boeken, maar uitgerekend Balotelli denkt er anders over. In de laatste minuut van de blessuretijd is er licht contact tussen de Italiaanse spits en Ajax-verdediger Mike van der Hoorn. Balotelli gaat liggen en verdient een strafschop, die hij zelf onberispelijk binnenschiet. Ajax ziet een overwinning door zijn handen vliegen en zou uiteindelijk net die punten tekort komen voor overwintering in de Champions League.

Wedstrijd 4: AC Milan - Ajax 0-0 (11 december 2013)

De laatste ontmoeting tussen Ajax en Balotelli is verreweg de minst spectaculaire. De Amsterdammers moeten winnen om door te gaan in de Champions League, maar de Milanese opponent blijkt zeer bedreven in het behouden van de brilstand. Na een rode kaart van Ricardo Montolivo werd het vrij spannend in San Siro, maar Ajax zou het net niet vinden.