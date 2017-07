Ruben Schaken wil zijn loopbaan op waardige manier afsluiten

“ Zelden heb ik zo hard getraind, hoogstens in mijn Feyenoord-tijd”

"Op dit moment heb ik geen club, maar ik train misschien wel harder dan ooit. Misschien ben ik wel fitter dan ooit. Ik train namelijk bij oud-profvoetballer Iwan Redan. Hij heeft een sportschool en maakt je echt kapot. Zelden heb ik zo hard getraind, hoogstens in mijn Feyenoord-tijd. Ik heb weleens gasten zien kotsen na een training. Ikzelf gelukkig niet. Ik ben fit. Mannen als Elvis Manu en Jean-Paul Boëtius, die daar ook trainen, houd ik nog eenvoudig bij."



"Wat ik namelijk in elk geval wil voorkomen, is dat zodra ik een mooie aanbieding krijg, ze zeggen: 35 jaar, hij is niet meer fit. Dát zal mij niet gebeuren. We trainen ook met de bal, dus ook het balgevoel wat je in de voorbereiding nodig hebt, houd ik vast. Mocht er een geschikt avontuur komen, kan ik zo beginnen. Maar ik ben wel kritisch. Eredivisie- en Jupiler League-clubs hebben zich al gemeld. Maar ik wacht op de perfecte club om af te sluiten. Stoppen kun je maar één keer. Er speelt nu van alles in het buitenland. India, Australië, Amerika. Maar het hele plaatje moet kloppen. Anders ga ik er niet heen."



Multimiljonair

"Mensen vragen weleens verbaasd waarom ik bij ADO Den Haag ben vertrokken. De club, de supporters en de spelers waren goed. Geweldig. Maar de club is in verkeerde handen. Het was niet prettig om daar te spelen. Zoveel onrust. Ik heb mooie jaren gehad hoor, maar ADO Den Haag verdient beter. Het is een prachtige club, maar met al die onrust daar, wilde ik er niet afsluiten."

"Ik hoef niet per se nog een avontuur aan te gaan voor het geld. Ik ben geen multimiljonair, maar ik heb mijn schaapjes redelijk op het droge gevoetbald. Ik heb een eigen voetbalacademie en twee bedrijfjes die goed lopen. Ik heb al een keer bij FOX Sports gezeten, dat vind ik erg leuk. Daar lopen wat lijntjes. Als ik nog een laatste jaar ga voetballen, dan moet het echt een mooi avontuur worden. Waar ik met veel plezier ga voetballen."



Azerbeidzjan

"Natuurlijk zit ik in een luxepositie. Ik kan wachten op het mooie avontuur. In Nederland zou prettig zijn zodat ik bij mijn zoontjes kan blijven. Maar als ik wat van de wereld kan zien, lijkt me dat ook gaaf. Azië zou ik nog weleens heen willen. Dus een avontuur in India trekt me wel. Al die ruimte daar. Alleen begint de competitie daar heel erg laat. Da's een nadeel. Ik heb al wat contact gehad met spelers die daar gevoetbald hebben. En andersom vragen spelers die naar Azerbeidzjan gaan ook aan mij hoe het daar is. Zo help je elkaar. Je geeft elkaar tips. Bijvoorbeeld dat je je altijd in euro's moet laten uitbetalen. Anders moet je dollars weer omzetten in euro's of een losse rekening openen. Het zijn maar kleine dingen, maar zo kun je elkaar wel helpen."



"Al met al zijn deze zomermaanden op een leuke manier spannend. Ik zit zeker niet zenuwachtig thuis, maar als er een mooi avontuur komt om mijn carrière af te sluiten, dan ben ik fit en kan ik er meteen staan. Komt er niet de uitdaging die ik zoek, heb ik de financiële luxe dat ik kan stoppen. Ik wacht het rustig af. Maar met de voetballerij ben ik sowieso nog niet klaar. Trainen geven vind ik erg leuk, zo merkte ik tijdens mijn academie. Daarom wil ik zeker een trainerscursus gaan doen. Maar eerst deze zomer afwachten. Fit genoeg ben en blijf ik voorlopig in elk geval wel voor het avontuur."