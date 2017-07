Woh! Zo gaat het dreamteam van AC Milaan eruit zien

Sinds AC Milan in Chinese handen is gevallen gaat de hand ván de knip in Milaan. De ene superster volgt de andere op in San Siro. In Den Haag zullen ze jaloers zijn op een Chinese eigenaar die wél veel geld uitgeeft. De wens is uitgesproken om de hegemonie van Juventus te doorbeken en met de aankoop van Leonardo Bonucci stelde de clubleiding daad bij woord. Maar hoe gaat dat elftal eruit zien dat het moet doen?

KEEPER: Gianluigi Donnarumma (19)

Wilde zijn aflopende contract eerst niet verlengen, maar nadat de eigenaren van AC Milan flink wat Italiaanse lires bij het contractvoorstel deden én zijn oudere broer Antoine, ook doelman, binnenhaalde, ging het megatalent toch nog overstag. Donnarumma verlengde zijn contract, redde daarmee zijn imago en gaat zo deel uitmaken van een nieuw team vol ambitie.

RECHTSBACK: Andrea Conti (23)

Liefst 25 miljoen euro had AC Milan over voor de concurrent van Hans Hateboer. Conti, nog niet eens Italiaanse international, is binnengehaald om de positie op de rechterflank te benutten, zoals hij dat bij Atalanta zo goed deed. Bovendien is hij nog relatief jong, wat uitstekend bij het vernieuwde AC Milan past. Jong, talentvol, maar ook erg prijzig.

CENTRALE VERDEDIGER: Leonardo Bonucci (30)

Met alleen maar jong grut kom je er echter ook niet, moeten de Chinese eigenaren gedacht hebben toen ze sloper Bonuccu benaderden. Vorig jaar stond hij nog in de belangstelling van meerdere grote Engelse clubs, maar bleef toen Juventus trouw. Dat hij nu de overstap maakt naar de concurrent zal vermoedelijk wederom met veel lires te maken hebben. De Oude Dame vangt overigens liefst veertig miljoen euro (!).

CENTRALE VERDEDIGER: Mateo Musacchio (27)

Wat dat betreft is Musacchio dus nog een koopje. De centrale verdediger die overkwam van Villarreal is ondanks zijn prijskaartje van achttien miljoen euro niet meteen zeker van een basisplaats. Met de zeer talentvolle Alessio Romagnoli heeft hij bijvoorbeeld al een aardige concurrent. Voor trainer Vincenzo Montella is het dus de vraag wie hij het beste naast Bonucci vindt passen.

LINKSBACK: Ricardo Rodríguez (23)

Een dynamische linksachter met heel veel loopvermogen: een van de eerste aankopen die AC Milan deze zomer deed, was deze Chileense Zwitser. Hij mag het op de plek gaan proberen waar tot vorig jaar Luca Antonelli en Leonel Vangioni vaak het veld vulden. Net als veel nieuwe aanwinsten is Rodríguez ook nog van een leeftijd dat hij zeker niet op zijn top zit, maar nog een flink aantal stappen kan gaan maken.



Kan de voormalig verdediger van Villarreal overtuigen in Milaan?

VERDEDIGENDE MIDDENVELDER: Franck Kessié (20)

Met Manuel Locatelli (19) had AC Milan al een talentvolle verdedigende middenvelder in huis, maar met de komst van Kessié hebben ze er twee. Samen mogen ze gaan bepalen wie de controleur op het Milenese middenveld gaan worden. Het perspectief van Riccardo Montolivo, nog altijd de captain, wordt er niet beter op door de komst van Kessié. En hij speelde vorig seizoen al niet vaak meer.

MIDDENVELDER: Hakan Calhanoglu (23)

De Turkse middenvelder die overkwam van Bayer Leverkusen zal voor het nodige loopwerk moeten zorgen op het Italiaanse middenveld. Na jarenlang in Duitsland te hebben gevoetbald zal het voor Calhanoglu wel even wennen worden in de Serie A. Maar zijn komst is wel erg wenselijk, want een dergelijke type middenvelder had AC Milan nog niet in de selectie. Die 22 miljoen zijn dus in elk geval nuttig besteed.

MIDDENVELDER: Giacomo Bonaventura (27)

Samen met Calhanoglu zal Bonaventura, vorig jaar geplaagd door een zware blessure, voor een dynamisch middenveld moeten zorgen bij AC Milan. Daarvoor kan ook Andrea Bertolacci in aanmerking komen, al staat hij in de belangstelling van meerdere clubs. Ook is het even de vraag hoe José Mauri zich ontwikkeld heeft bij Empoli. Maar het meest waarschijnlijk lijkt een middenveld met Bonaventura en Calhanoglu.



Kessié wordt gezien de financiën in eerste instantie gehuurd van Atalanta.

LINKSBUITEN: Fabio Borini (27)

Als hangende linksbuiten moet Fabio Borini voor gevaar gaan stichten terug in zijn thuisland. Bij Liverpool en Chelsea werd hij telkens net te licht bevonden, maar wellicht kan hij dicht bij zijn roots wél slagen in de top. AC Milan is daar overigens ook nog niet helemaal zeker van, daarom huren ze hem in eerste instantie. Als hij eindelijk eens al zijn potentie gaat benutten, kan hij zomaar de verrassing van Milaan worden.

SPITS: André Silva (22)

De verbeterde uitvoering van Hulk: André Silva. Vriend van Cristiano Ronaldo, ook omdat ze in het voetbalspel op elkaar lijken. Silva is ook groot, sterk, snel en technisch onderlegd. Niet voor niets had AC Milan liefst 35 miljoen euro over voor de spits, die samen met Carlos Bacca een legendarisch spitsenduo moet gaan vormen in Milaan. Aan de kwaliteiten van de Portugees ligt het in elk geval niet.

SPITS: Carlos Bacca (31)

Het wachten is eigenlijk totdat Bacca gaat laten zien wat hij wekelijks bij Sevilla deed: scoren. Uit alle hoeken en standen. Maar de laatste seizoenen was hij de grote aankoop en had hij een minder sterk team om zich heen. Desondanks scoorde hij alleraardigst, maar vaker dan de twintig goals zoals hem in Spanje lukte, daar slaagde hij nog niet in. Is hij samen met Silva het ideale spitsenduo?



Wordt Borini top of flop in Milaan?

DE BANK:

Mocht AC Milaan met deze opstelling onverhoopt toch op achterstand komen, kan Montella gelukkig genoeg wisselen: Gabriel, Alessio Romagnoli, Gustavo Gómez, Rodrigo Ely, Luca Antonelli, Ignazio Abate, Davide Calabria, Manuel Locatelli, Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci, José Mauri, M'Baye Niang en Suso* zijn toch niet de minste opties. Gelukig mag je in Italië twaalf spelers op de bank zetten...

N.b. De transfer van Lucas Biglia (31) is officieel nog niet bevestigd door AC Milan.

* = de kans dat hij vertrekt lijkt erg groot