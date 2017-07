Indrukwekkend eerbetoon aan Appie Nouri

De F-side, de harde kern van Ajax, had een oproep geplaatst om op deze plek in de Amsterdamse wijk Geuzenveld, ook bekend als Nigel de Jongplein, respect en eer te betuigen aan 'Appie', zoals iedereen het grote talent noemt. Het Michel de Klerkhof is het pleintje waar Nouri altijd te vinden was in zijn jeugd. ELF Voetbal heeft daar vorig jaar nog een mooie reportage gemaakt, waaruit bleek welke voorbeeldfunctie de jeugdinternational droeg.











Voor het ouderlijk huis van de 20-jarige middenvelder in de Aalbersestraat riepen de toegestroomde fans massaal 'Appie, Appie', 'Nouri, Nouri' en 'We love you Appie, we do'. Ze applaudisseren en staken Bengaals vuurwerk af. De samenkomst begon met een stoet motorrijders die met gierende banden kwam aanrijden. Familieleden stonden voor de ramen en hielden zijn Ajax-shirt met rugnummer 34 omhoog. Ook hing er een reusachtige kinderfoto van Nouri als voetballer voor de ramen.



Andere directe familieleden, onder wie zijn vader, kwamen onder politiebegeleiding naar het huis en schudden handen met de fans. Toen was ook het clublied 'Dit is mijn club' te horen. Sommige fans waren in tranen. Ook een flink aantal ploeggenoten van Nouri bij Ajax kwam naar Geuzenveld. Zo waren tranen te zien in de ogen van Klaas-Jan Huntelaar, Joël Veltman, Davinson Sánchez en Donny van de Beek.











Nouri zakte afgelopen zaterdag in Oostenrijk plotseling in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De oorzaak lag in hartritmestoornissen. Zijn hart bleek twintig minuten te hebben stilgestaan. Op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck bleek donderdagmiddag dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft en nooit meer normaal kan functioneren.





RT @julianpater: Spelers van Ajax zijn net vertrokken uit Geuzenveld #staystrongnouri pic.twitter.com/BFUjUO42yV — Ajax Life (@ajaxlife) 14 juli 2017







Nouri is vrijdagochtend overgebracht naar het AMC in Amsterdam. De voetbalwereld sprak de afgelopen dagen al massaal zijn steun uit via social media. Via de hashtag #StayStrongAppie kunnen nog steeds boodschappen ter steun worden uitgesproken.