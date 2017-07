'De Vrij moet Bonucci opvolgen bij Juventus'

Nu Leonardo Bonucci is vertrokken naar AC Milan, zoekt Juventus zo snel mogelijk een opvolger. Die zou zomaar eens uit Nederland kunnen komen.

Stefan de Vrij staat op de korrel van de Oude Dame, meldt journalist Carlo Nesti van Tuttomercatoweb. Onze landgenoot heeft nog een contract voor een jaar bij Lazio Roma. Onderhandelingen over een verlenging verlopen stroef, waardoor een vertrek nu nog gemakkelijker is.



De 25-jarige Oudekerker staat al langer in de belangstelling van Juventus. Bonucci tekende vrijdagmiddag een vijfjarig contract bij AC Milan. Na zeven jaar en 319 wedstrijden verlaat de Italiaans international verrassend de Turijnse landskampioen.