'Miljoenenbod van Ajax doet kansen keren om Barça-huurling'

De kansen van Ajax om Munir El Haddadi binnen te halen, lijken te keren. Nadat de buitenspeler eerder niet leek open te staan voor een nieuw avontuur in Amsterdam, zou hij op dat besluit zijn teruggekomen.

Dat weet Bladi althans. Volgens het Marokkaanse medium zijn de clubs zelfs al akkoord en is het wachten totdat Ajax en Munir een overeenkomst bereiken. Daarbij moet wel gezegd worden dat de aanvaller veel noten op zijn zang heeft. Zo wees hij eerder het Russische Zenit Sint-Petersburg, dat twintig miljoen euro voor hem overhad, af.

Daarmee lijken de Amsterdammers na het vertrek van Bertrand Traoré in elk geval een waardig vervanger in huis te hebben gehaald. Wel zal de transfersom flink in de papieren lopen. Naar verluidt kost het Barça-talent al met al liefst veertien miljoen euro.