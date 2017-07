De WK-finale: waar ben jij vandaag over één jaar?

De 'waar-was-jij-vraag' komt vaak op als het gaat over ingrijpende gebeurtenissen. Rampen, feestmomenten, maar ook belangrijke wedstrijden. Bijna iedereen zal nog wel weten waar hij of zij was tijdens de eindstrijd in Zuid-Afrika. Maar de vraag is nu: waar ben jij vandaag over een jaar? Vandaag, 15 juli 2016, over exact een jaar staat namelijk de WK-finale in Moskou op het programma.

Het is nog even de vraag of we ons überhaupt plaatsen voor het WK in Rusland, maar mochten we vandaag over een jaar op het eindtoernooi nog een wedstrijd moeten spelen, dan hebben we het meer dan uitstekend gedaan. Dan staan we namelijk in de finale.

Wie er allemaal bij zijn is nog even de vraag, toch kennen we al drie landen die op zeker een kans maken om de mondiale eindstrijd te gaan winnen. Thuisland Rusland spreekt voor zich. En ook Brazilië, dat zo graag revanche wil nemen op het echec van vier jaar geleden, is een naam die je al snel verwacht op een WK. Maar ook Iran, van Heerenveen-speler Reza Ghoochannejhad, heeft zich al gekwalificeerd voor het WK. Zij waren heer en meester van de de Aziatische WK-kwalificatiepoule A.

Een van hen maakt dus sowieso kans om over 365 dagen in het Loezjniki Stadion te staan, al dan niet met de wereldbeker in handen. Het Olympisch Stadion, dat vroeger het Leninstadion heette, is speciaal voor het eindtoernooi uitgebouwd en biedt inmiddels plaats aan een kleine negentig duizend toeschouwers. De grand finale vindt tien jaar na de Champions League-finale van 2008 plaats. Destijds won Edwin van der Sar met Manchester United de 'Cup met de Grote Oren'. Op dat moment lag er nog een 'echte' grasmat, die speciaal voor het strijdtoneel wel werd vervangen, in. In 2018 zal er voor het eerst in de WK-historie op een hybriede grasmat worden gespeeld. Dat zal bestaan uit 95% echt gras, 5% kunstgras.



De 1-5 overwinning op Spanje: nog zo'n 'waar-was-jij-momentje'.

In het stadion, waar in 1982 tijdens de UEFA Cup-wedstrijd Spartak Moskou-HFC Haarlem in de slotfase een ramp plaatsvond omdat alle supporters op het veld kwamen, zullen in totaal zeven WK-duels worden gespeeld. Onder meer de openingswedstrijd, de halve finale en dus de finale.

De spelers hoeven niet zoals voor Zuid-Afrika of Brazilië op hoogtestage, want de omstandigheden zijn prima. Ook de temperatuur is in juli in Moskou aangenaam op te voetballen. Die is namelijk vergelijkbaar zoals het in Nederland is. Niet al te warm (tussen de 20-30 graden overdag), maar wel met flinke regenbuien. Daar kunnen wij als Hollanders in elk geval ons voordeel mee doen.

Wat weten we nog meer over de WK-finale? In elk geval dat niet alle andere Eredivisieclubs kunnen genieten van het voetbalgevecht. Voor de nummers twee, drie van de competitie en de winnaar van de play-offs begint namelijk het Europese avontuur van de competitie 2018/19 alweer! Gelukkig hoeven we ons daar voorlopig nog niet druk om te maken. Eerst maar eens zien wat FC Utrecht komende week tegen FC Valletta gaat doen.

Veel meer informatie over hoe de wedstrijd, vandaag exact over één jaar, gespeeld gaat worden, is nog niet bekend. Het is zelfs nog onduidelijk of we ons überhaupt plaatsen voor het WK. Ons lot ligt in handen van Wesley Sneijder en co. Dus de vraag blijft: waar zullen wij vandaag over een jaar zijn? Laten we hopen vrolijk Oranje-gekleurd.