Herinneringen aan Appie Nouri: "Ik wil de jongens helpen"

“ Ik heb zelf de telefoon genomen en de trainer gebeld”

"Appie moet naar de kleedkamer." Persvoorlichter Eefje Schep van Ajax is vandaag meegereisd met Ajax A1 en heeft vernomen dat de spelers van de kersverse landskampioen door trainer Gery Vink in de kleedkamer worden verwacht. Het is dinsdag 10 mei 2016. Als een ware leider heeft Nouri zijn ploeg juist naar de verlossende, maar ook terechte titel getrapt. Zes minuten na rust krult Nouri vanaf de zijkant een vrije trap met een stuit binnen. Leon Bergsma claimt heel even de bal te hebben geraakt, maar komt daar na afloop toch op terug. Het blijkt achteraf de enige goal van de wedstrijd.





Ajax A1 heeft de eerste competitiehelft met een straatlengte voorsprong als nummer één afgesloten. In de tweede mazzelt PSV A1 net iets meer, waardoor een beslissingswedstrijd wordt uitgeschreven. De zoektocht naar een geschikte locatie strandt uiteindelijk in Emmen. In Stadion Meerdijk strijden de beste talenten van Ajax en PSV om de felbegeerde titel. Nouri had na een loodzwaar seizoen, waarin hij ook Jong Ajax ondersteunde, van trainer Vink rust gekregen en mocht al op vakantie.



Prijs

"Maar ik heb zelf de telefoon genomen en de trainer gebeld", vertelt Nouri op die heerlijke dinsdagavond tegenover me, citaten die ik later plaats op de website van ELF Voetbal. "Deze wedstrijd wilde ik meespelen. Ik wilde de jongens helpen. Vakantie of niet. Dat maakt me niet uit." Hij traint één keer en is er klaar voor. "In mijn laatste wedstrijd als junior wil ik een prijs pakken die we verdienen. We hebben PSV dit seizoen drie keer geklopt. Ik wil voorkomen dat zij straks met de prijs gingen lopen."





Net als hij de woorden heeft uitgesproken, grijpt Schep in. Nouri had op het veld de beker in ontvangst genomen, liep met het kleinood op het veld en stopte overal waar fans zijn naam riepen, een fotograaf een prachtige afdruk wilde maken of een journalist een vraag wilde stellen. Iedereen kreeg keurig antwoord en een paar seconden langer poseren voor de camera? Geen probleem voor Appie. Als enige Ajax-speler is hij nog op een verlaten veld.



Diezelfde sympathieke houding maakten we vijf weken eerder mee. Nederland Onder 19 moest zich via een elitetoernooi plaatsen voor het EK in Duitsland. De loting van de UEFA wees een poule uit met Polen, Oekraïne en Noord-Ierland. Oekraïne was op donderdag 24 maart 2016 in Groesbeek op het terrein van De Treffers de eerste tegenstander. Natuurlijk startte Appie in de basis, natuurlijk droeg hij de aanvoerdersband.



Johan Cruijff

Maar die dag wordt er nauwelijks over de wedstrijd gesproken. Johan Cruijff is een dag eerder overleden. Het duel begint met een minuut stilte en na de 2-0 maakt Donny van de Beek met zijn handen een handgebaar waarbij hij het cijfer veertien uitbeelt. Nouri, één van zijn beste vrienden, rent naast hem. Ook hij maakt met zijn handschoentjes hetzelfde gebaar. "Abdelhak Nouri en ik hadden dat vooraf besproken. Als één van ons twee zou scoren, maakten we een gebaar om meneer Cruijff te eren," vertelde Donny van de Beek me na afloop.



Toch over de wedstrijd. De Oostblokkers kwamen van een 2-0 achterstand terug tot 2-2 totdat Steven Bergwijn tien minuten voor tijd in scoringspositie onderuit wordt getrokken door Vasyl Kravets. Oranje Onder 19 krijgt een strafschop. Nouri neemt de zware taak op zijn schouders, pakt de bal en stuurt de Oekraïnse doelman de verkeerde hoek in. De eerste drie punten zijn binnen.





De matchwinner gaf na afloop toen ook al antwoord op alle mogelijke verzoeken. Zoals de kleine Instagram-held Rafael Ruikes die met de twee spelers op de foto wilde. Twee dagen later plaatst Oranje zich al met anderhalf been voor de Europese titelstrijd. Nu maakt invaller Carel Eiting in Uden de winnende. Inderdaad op aangeven van... Abdelhak Nouri. "Ik speel natuurlijk met Appie samen. Ik wist dat hij de bal ging terugleggen in die actie. Andere opties waren er ook niet. Hij ging er daarna lekker in", vertelde Eiting me na dat doelpunt.



#StayStrongAppie

Oh ja, hoe liep die situatie in Emmen nu af? Nouri stemt in met het verzoek van de perschef, maar net voordat de kleedkamer opdoemt, vragen enkele fans in een rolstoel nog om aandacht. "Appie foto?" Hij twijfelt geen moment. "Natuurlijk." En ook de minder valide supporters worden op hun wenken gediend. Het kenmerkt Appie, die na afloop snel doucht om in de kleedkamergang zijn interview met ELF Voetbal af te maken. Niet alleen een grootheid binnen het veld. Ook zeker daarbuiten! #StayStrongAppie