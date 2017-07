Mevrouw Milik heeft het goed naar haar zin

Ook nu de Poolse international sinds een jaar voor het Italiaanse Napoli speelt. Ziolek laat ons via haar social media regelmatig zien dat de weerssituatie in Zuid-Italië uitstekend is. Al bezocht ze afgelopen maand tijdens haar vakantie samen met Milik Miami. Uit de foto's te zien, was het daar ook heerlijk weer.





Miami Een bericht gedeeld door Jessica Ziółek (@jessica_ziolek) op 20 Jun 2017 om 9:38 PDT

@lukaszjemiol @annapuslecka przepiękna bomberka !! #bomberka#jemiol.com#thanks#positiveenergy #positivemind #capri#fashionblogger #beautifulweather #lukaszjemiol#jessicaziolek#annapuslecka Een bericht gedeeld door Jessica Ziółek (@jessica_ziolek) op 9 Mei 2017 om 4:44 PDT

Een bericht gedeeld door Jessica Ziółek (@jessica_ziolek) op 26 Mrt 2017 om 7:54 PDT

#positano#positiveenergy Een bericht gedeeld door Jessica Ziółek (@jessica_ziolek) op 13 Mrt 2017 om 5:48 PDT