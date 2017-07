Nooit meer 34 bij Ajax? Deze clubs bevroren ook rugnummers

De oorzaak lag zoals bekend in hartritmestoornissen. Zijn hart stopte twintig minuten, waardoor zijn hersenen ernstige schade opliepen. Zelfs zo erg, dat Ajax donderdagmiddag in een officieel statement het trieste nieuws moest brengen dat de hersenen blijvende schade hebben opgelopen. "Appie zal nooit meer kunnen lopen, eten of praten", vertelde zijn broer een dag later.



Via social media zijn steeds meer Ajax-fans een actie gestart om het rugnummer 34, waarmee Nouri ook dit seizoen zou gaan spelen bij Ajax, nooit meer uit te reiken. Het zou niet het eerste rugnummer zijn, dat vanwege een eerbetoon aan een overleden speler wordt bevroren. Een overzicht:





1

Bij Hannover 96 zal een doelman nooit meer het rugnummer 1 dragen. De beslissing werd in november 2009 door de clubleiding genomen na een massaal verzoek van de supporters. Dit uit eerbetoon aan Robert Enke, die zelfmoord pleegde door voor een trein te springen. De toen 32-jarige sluitpost leed aan ernstige depressies. Enke droeg sinds zijn komst drie jaar eerder het rugnummer en was bovendien aanvoerder van de club.



4

Vitesse speelt nooit meer met rugnummer 4. Dat was het nummer van Theo Bos, de clubicoon die op 28 februari 2013 aan de gevolgen van alvleesklierkanker overleed. Een week later maakte de clubleiding van de Arnhemse club bekend dat het nummer bevroren werd. Rond elk thuisduel met FC Utrecht staan beide clubs stil bij slachtoffers die zijn overleden aan de gevolgen van kanker. Jaarlijks wordt er die dag ook geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.





4/29

Op 29 november 2005 overleed David di Tommaso. De 26-jarige Franse centrale verdediger werd niet meer wakker na 's avonds te zijn ingeslapen. Twee dagen eerder won hij nog met 1-0 van Ajax. Zowel het bestuur van FC Utrecht als het bestuur van zijn oude club Sedan besloot zijn rugnummer voor altijd vrij te houden. FC Utrecht speelt sindsdien zonder nummer 4, Sedan speelt zonder nummer 29.



23

Bij Club Brugge zal nooit meer een speler met het rugnummer 23 spelen. Op 8 mei 2008 ging een schokgolf door de Belgische voetbalwereld toen François Sterchele verongelukte. De spits botste op 26-jarige leeftijd met zijn Porsche Cayman S rond drie uur 's nachts om onverklaarbare redenen tegen een boom aan de A11 ter hoogte van Vrasene. Sterchele, viervoudig Belgisch international, was op slag dood.



25

Livorno besloot dat het shirt met rugnummer 25 voortaan niet meer wordt gebruikt. De Italiaanse club deed dit in april 2012 uit eerbetoon voor Piermario Morosini. De middenvelder kreeg een hartstilstand tijdens de competitiewedstrijd tegen Pescara en overleed op het veld. Morosini, die achttien keer uitkwam voor Italië Onder 21, werd 25 jaar.



28

Bij VVV-Venlo zal geen enkele speler in de toekomst met rugnummer 28 spelen. Dat besloot de club twee jaar geleden als eerbetoon aan de verongelukte Beau Vilters. "Nummer 28 was, is en blijft vanaf nu voor altijd verbonden aan Beau Vilters", schreef VVV-Venlo op haar website. De 18-jarige verdediger uit Roermond botste zondag 14 juni 2015 op de A73 ter hoogte van het Retail Park in Roermond hard tegen de vangrail. Door de klap vloog hij uit het voertuig. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten.



30

Chievo Verona gebruikt als eerbetoon aan de overleden speler Jason Mayele het rugnummer dertig niet meer. De tienvoudig international uit Congo kwam op 2 maart 2002 door een auto-ongeluk om het leven. De aanvaller was 26 jaar. "Het rugnummer dertig zal ons altijd aan Jason moeten blijven herinneren", vertelde toenmalig voorzitter Luca Campadelli. "We zijn allemaal getroffen door deze tragedie."



Vanwege andere redenen worden bepaalde rugnummers ook niet meer uitgereikt. Zo zal AC Milan drie niet meer gebruiken als eerbetoon voor Paolo Maldini, Napoli tien niet meer als aandenken aan Diego Maradona en Schalke 04 zeven niet meer vanwege de verdiensten van Raúl. In ons land schrijft Ajax sinds het seizoen 2007/08 geen veertien meer in vanwege de herinneringen aan Johan Cruijff.