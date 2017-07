Sylvie Meis is een happy girl

Haar ex Rafael van der Vaart is inmiddels alweer een maand vader van een tweede kind. Bij Sylvie Meis is er (nog) helemaal niets aan de hand.

Onze landgenote voelt zich zelfs een happy girl, meldt ze op haar Instagram-account. Daarop is te zien dat ze vorige week een heerlijke vakantie heeft genoten. Ze ging naar de Amalfikust in Zuid-Italië plus een bezoek aan het eilandje Capri, gelegen tegenover Napels.



Het weer was heerlijk en dat nodigde regelmatig uit voor een heerlijke duik, is te zien aan de foto's. De toevoeging 'vacation mode' daarbij zegt voldoende. En 'summer vibes' maakt aan het laatste restje een twijfel. Nou, dat ziet er goed uit in ieder geval. Enjoy!





Taking in the vitamin sea.... #vacationmode #happygirl #summervibes #Italy Een bericht gedeeld door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 20 Jun 2017 om 11:15 PDT

Enjoying 'La Dolce Vita' #vacationtime #relax #italy #summervibes Een bericht gedeeld door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 21 Jun 2017 om 9:59 PDT

Positano come sei bella #bellaitalia #vacationtime #positano #capri #amalficoast #dreamvacation #love #enjoy Een bericht gedeeld door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 22 Jun 2017 om 8:24 PDT