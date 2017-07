Video: Ketser doelman bezorgt ploeggenoot eigen doelpunt

Het voorval vond plaats in de thuiswedstrijd tegen Sandefjord in de Noorse Eliteserien, de hoogste divisie van Noorwegen. Na een kwartier wilde de 21-jaige sluitpost een bal wegstompen. De bal raakte echter bij zijn uitverdedigpoging een ploeggenoot. Via Kjetil Wæhler, de 41-jarige (!) routinier, ging de bal binnen.



Gelukkig voor de twee heren had de ketser geen invloed op de eindstand. Sogndal IL draaide de score nog om en won met 3-2. Na zestien speeldagen staat de ploeg nu op de elfde plaats van de ranglijst.