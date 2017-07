Deze spelers kozen onlangs voor het grote Chinese geld

Anthony Modeste ontpopte zich het afgelopen seizoen tot een van de grote verrassingen in de Bundesliga. De Fransman maakte 25 Bundesligatreffers en kon door zijn goede doelpuntengemiddelde rekenen op interesse van verschillende Europese topclubs. Niet Borussia Dortmund, FC Porto of Paris Saint-Germain, maar Tianjin Quanjian pikte de 29-jarige aanvaller uiteindelijk op. De Chinese club maakt ruim dertig miljoen euro over naar FC Köln.







Frank Acheampong beleefde het afgelopen seizoen zijn grote doorbraak bij Anderlecht en maakte indruk in de Europa League. De 23-jarige Ghanees stapte onlangs op het vliegtuig richting China, maar verlaat de Belgische club in principe niet voorgoed. De talentvolle linkermiddenvelder vertrekt voor een half jaar op huurbasis naar Tianjin Teda, waar hij ploeggenoot wordt van John Obi Mikel en ex-Ajacied Nemanja Gudelj. TJ Teda kan wel gebruik maken van een optie tot koop, mocht de rappe buitenspeler een goede indruk achterlaten.





Acheampong behaalde met Anderlecht de kwartfinale van de Europa League



Wie in Engeland de naam Ricardo Vaz Te uitspreekt laat de harten van West Ham United-supporters sneller kloppen. In 2012 schoot hij The Hammers in de play-off finale met een doelpunt vlak voor tijd terug naar de Premier League. De Portugees kon het hoogste niveau in Engeland echter niet aan en vertrok naar het Turkse Akhisarspor. Vijf jaar na zijn historische doelpunt op Wembley maakt hij de overstap naar Henan Jianye.







Benjamin Moukandjo verbaasde in februari van dit jaar vriend en vijand door met Kameroen de Afrika Cup te winnen. In tegenstelling tot grote namen als Samuel Eto'o en Joel Matip bleef de 28-jarige aanvaller onderdeel van 'het nieuwe Kameroen'. De 43-voudig international, dit jaar goed voor dertien doelpunten in de Ligue 1, verruilt FC Lorient deze zomer voor Jiangsu Suning.





Moukandjo scoorde één keer tijdens de historische Africa Cup van dit jaar