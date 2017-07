Wat kan Munir El Haddadi toevoegen aan dit Ajax?

Munir El Haddadi speelde in zijn jonge jaren voor Atlético Madrid, maar brak definitief door bij Barcelona. De Spaans-Marokkaanse dribbelaar maakte al op achttienjarige leeftijd zijn debuut voor de Catalanen en kwam in totaal tot 45 optredens voor Barça. Munir kan zowel in de punt van de aanval als op beide vleugels uit de voeten.



Door de onomstreden positie van Luís Suárez als nummer negen van Barcelona besloot de clubleiding om de talentvolle aanvaller te verhuren aan Valencia. Munir stond vrijwel iedere wedstrijd in de basis van de Spaanse club, waar hij een belangrijke rol opeiste als rechtsbuiten. In maart van dit jaar was hij trefzeker tegen de ploeg waar hij nog een doorlopend contract heeft tot 2019. Het was één van zijn zes doelpunten voor Valencia in de Primera División.





Munir scoorde in dienst van Valencia tegen Barcelona



Sterke punten

Munir heeft een neusje voor de goal, gepaard met een fluwelen techniek. De jonge aanvaller is geen ouderwetse spits, maar wil het liefst de hele wedstrijd de bal hebben om een actie te maken. Hij wijkt dan ook vaak uit naar de zijkanten om op die manier te ontkomen aan de centrale verdedigers. Als 'valse nummer negen' is Munir El Haddadi op zijn sterkst.







Daarnaast beschikt Munir over enorme snelheid. Zijn combinatie van razendsnelle eerste meters en een goede techniek maakt hem een gevaarlijke dribbelaar voor iedere tegenstander. Ajax zal hem ongetwijfeld op de hoogte brengen van de minder snelle verdedigers in de Eredivisie om hem te verleiden tot een overstap. Michel Breuer is de gedroomde tegenstander voor El Haddadi.



Zwakke punten

Met zijn lengte van slechts 1,75 meter heeft Munir niet de fysieke kracht die Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg wel bezitten. Hij is dan ook niet een ideale spits om een bal vast te houden en zo een aanval op te zetten. De tengere speler heeft een echte targetman om zich heen nodig om zo zijn favoriete spelletje te kunnen spelen.





Munir is geen ouderwetse nummer negen



Ook kreeg Munir in Spanje de nodige kritiek over zijn conditionele gesteldheid. De dribbelaar kon vaak de negentig minuten niet vol maken en werd daardoor het afgelopen seizoen liefst dertien keer gewisseld. Een ander kritiekpunt van de jonge speler is zijn gebrek aan tweebenigheid. Munir is puur linksbenig, wat zijn aanvallende acties nogal eens voorspelbaar maken.



Munir is een totaal andere aanvaller dan zijn potentiële concurrenten bij Ajax. Met het binnenhalen van de talentvolle jongeling zouden de Amsterdammers dan ook voor meer diversiteit binnen de ploeg zorgen.