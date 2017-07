Deze Nederlandse talenten azen op een doorbraak in de Bundesliga

In Duitsland zijn alle teams begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Opmerkelijk is dat de jongste drie Nederlanders in de competitie op dit moment veel speeltijd krijgen. Wordt dit het jaar van hun grote doorbraak?

Riechedly Bazoer (20)

Je zou bijna vergeten dat Riechedly Bazoer pas 20 jaar is. De middenvelder maakte een bewogen transfer van PSV naar Ajax en vertrok in Amsterdam via de achterdeur naar Wolfsburg. Nu is het tijd voor Bazoer om eens lekker te voetballen. Zijn eerste halfjaar in de Bundesliga was veelbelovend, maar van een echte doorbraak kan men nog niet spreken. De concurrentiestrijd op het middenveld bij VfL Wolfsburg is hevig en daarom is het belangrijk dat Bazoer zich in de voorbereiding goed manifesteert. Momenteel heeft de Nederlander, zoals bijna alle eerste elftalspelers bij de club, drie wedstrijden een helft meegedaan. Tegen FC Rapperswil-Jona pikte hij zelfs een goaltje mee.

Tot zover gespeelde oefenwedstrijden van VfL Wolfsburg Wedstrijd Uitslag Minuten voor Bazoer Veltins Auswahl - VfL Wolfsburg 0-8 45 FC Rapperswil-Jona - VfL Wolfsburg 0-2 45 FC Winterthur - VfL Wolfsburg 2-1 45

Justin Hoogma (19)

Justin Hoogma had slechts 36 wedstrijden in het shirt van Heracles nodig om een transfer naar een topcompetitie te maken. Een basisplaats afdwingen bij 1899 Hoffenheim, dat zich later deze zomer hoopt te kwalificeren voor de Champions League, wordt een lastig verhaal. De Nederlander kent met onder meer Fabian Schär, Kevin Vogt en Benjamin Hübner een aantal geduchte concurrenten in de centrale verdediging en zijn werkgever lijkt nog niet klaar op de transfermarkt. Toch mag Hoogma zich in de voorbereiding bewijzen. Zo moest hij zaterdag plotsklaps Robert Lewandowski bijhouden op de Telekom Cup in Mönchengladbach.

Tot zover gespeelde oefenwedstrijden van 1899 Hoffenheim Wedstrijd Uitslag Minuten voor Hoogma 1899 Hoffenheim - Standard Luik 4-2 45 1899 Hoffenheim - Bayern München* 0-1 45 Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim* 0-0 0

*Een wedstrijd die maar 45 minuten duurde, gespeeld op de Telekom Cup.

Jesper Verlaat (21)

De vreemde eend in de bijt. Er is een kans dat u nog nooit van Jesper Verlaat gehoord hebt, maar de zoon van voormalig profvoetballer Frank is al jaren bezig de eerste selectie van Werder Bremen te bereiken. Nu is dat gelukt en gaat de centrale verdediger voor meer: een basisplaats. In de Telekom Cup kreeg hij als een van de weinige spelers van Werder Bremen in beide wedstrijden speeltijd. Ook tegen Ajax deed hij de hele match, zolang hij duurde, mee. Zijn prestaties waren niet onverdienstelijk. De Nederlander deed afgelopen seizoen in het tweede van Werder veel ervaring op in de 3. Bundesliga en is klaar voor de concurrentiestrijd in het eerste. Onder zijn concurrenten bevinden zich ex-Eredivisiespelers Niklas Moisander en Luca Caldirola.

Tot zover gespeelde oefenwedstrijden van Werder Bremen Wedstrijd Uitslag Minuten voor Verlaat Ajax - Werder Bremen+ 1-2 70 Werder Bremen - Wolverhampton Wanderers 0-1 45 Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen* 0-0 45 Werder Bremen - Bayern München* 0-2 45

*Een wedstrijd die maar 45 minuten duurde, gespeeld op de Telekom Cup.

+ Wedstrijd werd na 70 minuten gestaakt in verband met de hartproblemen bij Abdelhak Nouri