De laatste Open Dag voor kampioenen van Feyenoord

Zondag staat de Open Dag van Feyenoord gepland, een begrip in Nederland. Vooral de helikopterlanding met nieuwe spelers is bijzonder. Voor het eerst sinds 1999 is de Open Dag bovendien het startschot voor titelprolongatie. Hoe zag de laatste Open Dag die Feyenoord als landskampioen inging eruit?

Belangrijke vraag: wie zaten er in de helikopter op de plekken waar anno 2017 Kevin Diks, Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius zaten? Geen namen waar het drietal enorm van geïntimideerd zal raken. Tomasz Rzaza, Jan de Visser, Patrick Mtiliga, Mo Allach en Radoslav Samardzic zijn geen namen die herinnerd worden vanwege grootse verrichtingen op Zuid. Bovendien is er dus lekker veel plek in de helikopter - voor een aantal posities wordt nog driftig versterking gezocht.

Het cruciale verschil is dat er in 1999 geen leegloop had plaatsgevonden in De Kuip. De kampioenen van Leo Beenhakker bleven redelijk bijeen, terwijl de huidige ploeg intussen beide backs, de buitenspelers en hun aanvoerder al kwijtraakte. Daardoor begon Feyenoord in 1999 nog goed aan het seizoen. De Johan Cruijff Schaal werd toen nog gewoon in Amsterdam gehouden. Desondanks won Feyenoord de wedstrijd, door Ajax in eigen huis de baas te zijn.

Het daaropvolgende seizoen werd toch een teleurstelling. Hoewel Feyenoord ervoor zou tekenen om twaalf wedstrijden in de Champions League te spelen(vooruit, wel allemaal groepswedstrijden - maar toch), was de vierde plek in de Eredivisie, straatlengten achter landskampioen PSV, een ronduit teleurstellende verdediging van het kampioenschap. Opvallend was wel dat PSV twee keer verslagen werd. De groep was dus zeker tot moois in staat, maar kon daartoe niet altijd gemotiveerd worden.

Dus Feyenoorders, indien de ploeg ineens thuiswedstrijden van Sparta begint te verliezen: wees niet per se in paniek. Toen Beenhakker bedankt werd voor de bewezen diensten, werd Bert van Marwijk aangesteld als opvolger. Na het kampioenschap van 1999 werd er drie jaar later nog een tweede kunststuk uit de groep geperst. Een Europese hoofdprijs lijkt ambitieus, maar op zo'n Open Dag mag een mens toch dromen…